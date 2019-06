Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Timis au emis, vineri, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele barbatului care a impuscat mortal duminica un politist aflat in misiune, pe raza localitatii Izvin, la propunerea procurorilor Parchetului de pe langa aceasta instanta, care l au audiat pe inculpat,…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru omor calificat pe numele lui Marcel Ionel Lepa, barbatul care a ucis duminica un politist aflat in misiune, pe raza localitatii Izvin, cercetarile fiind efectuate de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au anuntat, marti, surse judiciare. Acesta…

- Un polițist in varsta de 43 de ani a fost impușcat mortal, duminica, in timp ce se afla intr-o misiune pe raza localitații Izvin, din județul Timiș. Ministrul Carmen Dan a anunțat ca toți agenții din Timiș sunt in alerta pentru prinderea criminalului. Ea a vorbit și despre legea contestata la CCR…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, Diana Gitan, a declarat, miercuri dimineata, ca principalul suspect in cazul femeii ucise cu mai multe lovituri de cutit, marti, in zona depoului de locomotive din Timisoara, a fost prins in jurul orei 06.00. „Barbatul, care este fostul…