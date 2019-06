Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Marcel Lepa, barbatul acuzat ca l-a ucis pe politistul Cristian Amariei, a fost externat joi dimineata din Spitalul Municipal, acolo unde a fost internat pentru o operatie de extragere a celor doua gloante care l-au nimerit in timpul operatiunii initiale de capturare.

Medicii de la Spitalul Municipal Timișoara care l-au tratat pe Ionel Marcel Lepa au decis ca pacientul, ucigașul lui Cristian Amariei e in stare sa suporte

Medicii de la Spitalul Municipal Timișoara care l-au tratat pe Ionel Marcel Lepa au decis ca pacientul, ucigașul lui Cristian Amariei e in stare sa suporte

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au facut publice acuzatiile oficiale aduse lui Marcel Ionel Lepa, barbatul acuzat ca l-a ucis, duminica 2 iunie, pe politistul Cristian Amariei.

- Fugarul Marcel Ionel Lepa, care a impuscat mortal un politist din judetul Timis, a fost prins marti dimineata de catre oamenii legii. Lepa a fost transportat la Spitalul Municipal Timisoara cu o ambulanta, iar medicii au decis sa-l opereze, din cauza ranilor suferite in timpul operatiunii de prindere…

- Ionel Marcel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist din Timis, in timpul unei misiuni, a fost prins in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 4.45 in casa bunicii unui prieten din localitatea Remetea Mare. Arma cu care a fost ucis politistul a fost gasita asupra lui Lepa. El avea la brau…

- Forte suplimentare din Bucuresti, Arad si Caras- Severin au sosit in Timis pentru prinderea lui Ionel Marcel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist din orasul Recas aflat in misiune. Cautarile au fost intrerupte pe timpul noptii si reluate in zori.Politistii din Timis sunt in continuare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca polițiștii din Timiș sunt mobilizați pentru a-l prinde pe individul care a impușcat mortal un polițist in misiune. „Din pacate, pe polițistul ucis, tata a doi copii, nu il mai putem aduce inapoi” a spus Carmen Dan, care a anunțat luarea unor masuri pentru…