Stiri pe aceeasi tema

- Politistii l au prins, in noaptea de miercuri spre joi, pe barbatul de 33 de ani care a ucis o persoana si a ranit alte cinci in orasul Faget si intr o localitate invecinata.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Timis au anuntat ca suspectul a fost depistat in localitatea Bichigi, invecinata…

- Barbatul care a ucis un barbat și a ranit alte cinci, miercuri, in zona orașului Faget, a fost prins de catre polițiști, joi dimineața. Acesta a fost descoperit intr-o mașina, in apropiere de locuința sa și in momentul reținerii nu a depus rezistența. Potrivit tion.ro, criminalul a facut declarații…

- Tanarul din Timis care a ucis un barbat intr-un parc din Faget si a ranit mai multe persoane, a fost capturat, in trafic, joi dimineața. Se afla la volanul unei masini si nu a opus rezistenta cand a fost oprit. Va fi audiat de politisti, la Faget.

- Politistii l-au prins, in noaptea de miercuri spre joi, pe barbatul de 33 de ani care a ucis o persoana si a ranit alte cinci in orasul Faget si intr-o localitate invecinata. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Timis au anuntat ca suspectul a fost depistat in localitatea Bichigi, invecinata…

- Martorii povestesc ca politistii l-au lasat pe Ionel Boldea sa se spele la baie, asteptand sa-l incatuseze dupa ce iese. Criminalul a scapat de politisti, fugind cu o masina furata. Oamenii legii nu l-au putut prinde nici dupa ce acesta a facut accident.

- Un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea a fost pus in aplicare miercuri, 19 iunie, de catre politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Valcea. Persoana vizata, Ilie Musuroi, este un barbat de 59 de ani din localitatea valceana Lungesti condamnat dupa ce, in urma cu cinci ani, si-a…

- Barbatul care a ranit o persoana cu arma in Sectorul 2 din București a fost reținut pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire și alte violențe. Arma pe care a folosit-o este tip airsoft și neautorizata, informeaza Poliția Capitalei.Poliția Capitalei anunța ca barbatul in varsta…

- Accident MORTAL, sambata dimineața: O persoana a DECEDAT și un tanar este GRAV ranit dupa ce doua masini s-au ciocnit violent si au zburat de pe sosea Un mort si un tanar in coma la Bobalna, dupa ce doua masini s-au ciocnit violent si au zburat de pe sosea. Accidentul de sambata de dimineata a […] The…