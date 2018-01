Timiş: Bărbat de 41 de ani reţinut pentru racolare a minorilor în scopuri sexuale şi pornografie infantilă Un barbat de 41 de ani a fost retinut joi seara, pentru 24 de ore, pentru corupere sexuala a minorilor, racolare a minorilor in scopuri sexuale si pornografie infantila, dupa ce politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timisoara, sub coordonarea procurorilor DIICOT Timisoara, l-au prins in flagrant, cand voia sa se intalneasca cu o minora.



