- Autoritatile locale fac eforturi pentru a scoate camionul rasturnat in sant. Este nevoie de interventia unei macarale speciale pentru ridica vehiculul din sant. "Greutatea totala a camionului este de 38 de tone. Cel mai probabil va fi necesar sa fie descarcata incarcatura de bere, de 23 de…

- O cisterna plina cu 31.000 de litri de combustibil s-a rasturnat, vineri seara, in afara partii carosabile a DN 13, judetul Mures, o persoana fiind ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care au izolat zona in vederea remedierii problemei.

- Accident GRAV pe traseul Ialoveni - Costești. Un microbuz de model Mercedes de pe ruta Chișinau-Molești s-a rasturnat pe traseul Ialoveni- Costești. La volanul acestuia se afla un barbat de 61 ani, acesta nu a adaptat viteza la conditiile meteo, astfel, a derapat de pe sosea si s-a inversat pe partea…

- Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet, vineri dmineata. Un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului se prezinta astfel: a – Autostrazi cu circulatia…

- Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet pe sensul spre Constanta, dupa ce un un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada. Din primele informatii, soferul unui TIR de marfa care...

- Poliția a identificat cea dea doua victima decedata, pe 20 martie in urma exploziei la intersecția strazilor Armeneasca cu Alexei Mateevici.Victima este un barbat de 40 de ani care locuia in municipiul Chișinau. Barbatul locuia de unul singur.

- Doua vagoane de tren s-au rasturnat pe un pod din municipiul Constanța. Acestea faceau parte dintre-o garnitura feroviara de marfa. Accidentul feroviar s-a întâmplat duminica, la ora 12.00, pe podul IPMC, în municipiul Constanța. Cele doua vagoane faceau parte dintre-o garnitura…

- Un incendiu violent a izbucnit la o locuinta si la anexele gospodaresti, in comuna Cerasu, judetul Prahova. Incendiu se manifesta pe o suprafata de aproximativ 150 mp.Pompierii ISU Prahova intervin cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD.Un barbat in varsta de 84 de ani a fost gasit in podul gospodariei,…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Traficul este ingreunat la aceasta ora pe autostrada Soarelui dupa ce un TIR s a rasturnat peste parapetele despartitor. Evenimentul s a petrecut la kilometrul 92, pe sensul de mers Bucuresti Constanta.Stire in curs de actualizare. ...

- Un autotren care transporta masini noi s-a rasturnat. Accidentul s-a produs luni, pe DN7, in dreptul localitații The post Un autotren care transporta masini noi s-a rasturnat (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Un șofer din Campia Turzii a fost implicat intr-un accident produs pe o autostrada din Cehia, cel mai probabil din cauza condițiilor meteo. Autoturismul s-a rasturnat, iar șoferul a fost dus la spital, unde s-a constatat ca avea o mana rupta. Read More...

- Un incendiu foarte puternic a izbucnit sambata dimineața la etajul al II-lea al Spitalului Județean de Urgența Alba, intr-un salon al secției de ATI. Corpul neinsuflețit al unei persoane deja decedate a suferit arsuri. Doua cadre medicale au avut nevoie de ingrijiri. Una pentru arsuri la maini și la…

- Sportivul aiudean Polgar Levente a parasit competitia Arctic Ultra 6633 dupa ce a parcurs ceva mai mult de 67 de mile (108 km) din totalul de 350, la doar 3 mile (5 km) de al doilea punct de control. Informația a fost facuta publica de Adrian Toma, ultramaratonist si sustinator al lui Tibi Useriu. Vineri…

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, la unul dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Avand in vedere temperaturile scazute din timpul nopții, echipajele SMURD au executat 9 misiuni de patrulare in toate municipiile…

- Un tir s-a rasturnat pe autostrada și blocheza sensul de mers Simeria-Oraștie. Traficul e devaiat pe DN7. (Știre in curs The post News Alert! Un tir s-a rasturnat pe autostrada Deva-Oraștie appeared first on replicahd.ro .

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, politistii au fost anuntati ca pe DN2A Harsova – Constanta a avut loc un accident rutier - un autotren s-a rasturnat peste o autoutilitara incarcata cu butelii. In urma acestuia, circulatia in zona a fost blocata. Conform reprezentantilor…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Un accident de circulatie, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc sambata dimineata pe Drumul National 16, la iesire din Apahida spre Corpadea.Din primele informatii, un sofer in varsta de 21 de ani din judetul Mures, care se deplasa pe directia Mociu – Apahida, in timp…

- Un accident deosebit de grav a avut loc la Galati. Doua tiruri s-au ciocnit violent dupa ce unul dintre soferi nu a adaptat viteza intr-o curba. In urma imactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Un alt accident din cauza vremii a avut loc si in judetul Dambovita. Aici, un tanar a ramas…

- Un accident a avut loc aseara, pe autostrada Arad-Timișoara, aseara, la ieșirea spre DN7, scrie aradon.ro. Un TIR s-a rasturnat, iar incarcatura s-a impraștiat pe zeci de metri. Autocamionul era incarcat cu legume și șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers. Autocamionul s-a rasturnat și a…

- Autocamionul era incarcat cu legume și din cate se pare șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers. Autocamionul s-a rasturnat și a rupt parapeții desparțitori de pe șosea pe o distanța de aproximativ 50 de metri. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care l-a preluat pe șofer,…

- Autocamionul era incarcat cu legume și din cate se pare șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers. Autocamionul s-a rasturnat și a rupt parapeții desparțitori de pe șosea pe o distanța de aproximativ 50 de metri. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care l-a preluat pe șofer, dar…

- EXPORT… TIR-ul care s-a rasturnat, marti, in Blesca, sat din comuna Ivanesti, continea gheare de pui, nu pui congelati, asa cum s-a spus initial. De ce este importanta aceasta precizare? Pentru ca povestea din spatele ei este extrem de interesanta. Daca in tara ghearele de pui sunt folosite la obtinerea…

- Șoferul TIR-ului, un barbat de 60 de ani, nu a mai reușit sa mențina stabilitatea autovehiculului, cel mai probabil din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de trafic, așa incat acesta s-a rasturnat in afara carosabilului. Reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Vaslui…

- Un autotren incarcat cu citrice s-a rasturnat marti dupa-amiaza, in preajma unei intersectii de drumuri nationale din comuna Granicesti. Soferul nu a fost ranit, insa incarcatura de fructe a avut de suferit, dupa ce tavanul vagonului de la autotren s-a desprins in timpul impactului violent cu ...

- Accident feroviar in care 4 vagoane dintr-o garnitura care transporta 20 de vagoane de motorina a deraiat. Dintre cele 4 vagoane, 3 sunt deraiate și unul rasturnat. Cel rasturnat prezinta scurgeri minore. Nu exista pericol de explozie, scrie tvr.ro.

- Un autotren incarcat cu citrice s-a rasturnat marți dupa amiaza pe un drum național din afara comunei Granicești. Accidentul a avut loc in jurul orei 16.50, la intersecția dintre drumurile DN 2 cu DN 2H, in timp ce șoferul unui autotren incarcat cu citrice, inmatriculat in Ucraina, a scapat ...

- Descoperire macabra la Constanta. O persoana a fost gasita decedata intre stabilopozi. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. UPDATE. Victima a fost gasita intre stabilopozi in apropiere de capatul digului de la Pesacarie. Hainele si geanta…

- TIR rasturnat la Mehedinți! Detașamentul Drobeta intervine la un accident rutier pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu Severin. Victima, soferul de TIR. Articolul FOTO: TIR RASTURNAT, in urma unui accident rutier! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva a avut, in 2017, cel mai mare progres dintre cele trei aflate in lucru. Acesta a „crescut” cu 38,13%, anul trecut. De fapt, acest lot este si singurul circulabil dintre cele trei, e drept doar partial, tronsonul fiind „taiat” in doua loturi, zona cu tuneluri…

- Explozie de proportii pe o autostrada din statul american Utah. Deflagratia s-a produs dupa ce o cisterna incarcata cu zece mii de galoane de combustibil s-a rasturnat.Pompierii au stins incendiul in cateva zeci de minute. Fortele de ordine ancheteaza cazul.

- Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru scoaterea unei persoane prinse intre doua piese a unui vapor la Santierul Naval Tulcea.Victima a decedat in urma accidentului. Reprezentantii ITM vor investiga modul in care s a produs accidentul. Evenimentul s a produs in jurul orei…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- O televiziune naționala din Japonia, NHK, a emis in direct un mesaj prin care iși cere scuze pentru gafa de proporții de marți. Postul anunțase in mod incorect cetațenii statului ca o racheta balistica nord-coreeana fusese lansata in direcția arhipelagului nipon.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier o platforma care transporta un autoturism s a rasturnat pe carosabil , circulatia pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu ndash; Sebes este momentan oprita la km 273, in zona localitatii…

- Numarul persoanelor decedate in urma teribilului accident de circulație provocat in 5 ianuarie de un adolescent de 16 ani din Tureac a crescut. Dupa ce o fata de 16 ani a murit chiar in noaptea de dupa accident, o alta tanara, de 14 ani, a pierdut lupta cu moartea in aceasta dimineața, la o saptamana…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe strada Lamaitei din cartierul Bereasca. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si Ambulantei Prahova.…

- Au inceput ziua cu stangul. Peste 150 de persoane care urmau sa calatoreasca de la Timisoara la Bucuresti, in aceasta dimineata, au ajuns sa fie blocati in Aeroportul Internațional „Traian Vuia”. Pasagerii trebuia sa urce intr-o aeronava Ryan Air programata sa decoleze la ora 07.15. Dupa ce s-au facut…

- Zlatan Ibrahimovici, atacantul lui Manchester United, a declarat pentru Canal +: "Presa continua sa ma atace, nu accepta ca sunt Ibrahimovici. Așa a fost intotdeauna in Suedia". Zlatan, nascut la Malmo, cu tata bosniac și mama croata, nu uita tratamentul la care a fost supus in Suedia. Și inca este,…

- Un barbat de 46 de ani, din Targu-Jiu, cioban de meserie, a ajuns, duminica seara, la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiu, dupa ce a fost lovit cu parul in cap de un tanar de 37 de ani. Altercația a avut loc in localitatea Barsești, in plina strada. Victima ar fi observat de…

- Starea de sanatate a barbatului injunghiat la Politehnica. Un barbat a fost injunghiat, in seara zilei de joi, 4 ianuarie, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. Deocamdata, agresorul nu a fost prins, dar polițiștii…

- In urma acestuia, o fetita, in varsta de 11 ani, a decedat. Accidentul s-a produs pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Un grav accident rutier s-a produs azi-noapte pe drumul național 10, chiar in fața fabricii de caramida din localitatea Satuc. Un șofer a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-o țeava de gaze, dupa care s-a rasturnat. Conducatorul auto a fugit iar langa mașina a fost gasit cadavrul unei fetițe. Autoturismul…

- Un barbat suspectat de furtul a patru telefoane este cautat de Politia Capitalei.Potrivit oamneilor legii, banuitul a intrat intr-un oficiu si profitand de neatentia angajatei a sustras telefoanele de pe masa, cauzand victimei un prejudiciu de 20.000 de lei.

- Drumul Județean DJ103N care face legatura intre DN1 (Șaula, Cluj) și DN1G (Almașu) este blocat pe ambele sensuri de circulație pe porțiunea cuprinsa intre Halta Jebucu și Jebucu. Pana la intervenția cu o macara de mare tonaj, traficul va fi deviat pe DN1G Huedin – Almașu.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, la Topraisar, aproape de cumpana dintre ani.Un pieton a fost izbit in plin de o masina, acesta schimband urgent traseul: in loc sa ajunga la Revelion a fost transportat cu multiple traumatisme la Spitalul Judetean Constanta. ...

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care la locul accidentului a ajuns echipajul medical. "Victima nu a raspuns la manevrele de resuscitare. A suferit politraumatisme in timpul…

- Un accident rutier a avut loc in judetul Braila, in apropierea localitatii Lacu Sarat. Din primele informatii un autotren s a rasturnat si a ocupat o banda de mers. In zona, pana la deblocarea benzii de circulatie traficul a fost dirijat de politistii rutieri.Sursa foto: Facebook Soferi, Sosele si Camioane…