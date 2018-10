Stiri pe aceeasi tema

- Județul Timiș va fi vizitat de 27 de ambasadori ai Corpului Diplomatic acreditat in Romania ca parte a vizitei de promovare și documentare pe care o desfașoara in mai multe județe ale țarii. Programul vizitei cuprinde o serie de activitați la care vor lua parte președintele Consiliului Județean Timiș,…

- Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia Ivica Dacic on Tuesday evening stated in Timisoara that the political sphere that is the European Union represents the medicine that can cure all problems and her country is trying to have a very balanced policy in observing all the strategic objectives,…

- Consiliul Județean Timiș a fost gazda Adunarii Generale a Asociației Directorilor Economici și Contabililor din Județele din Romania. “Consider ca astfel de asociații profesionale, precum ADECJR, sau cele care reunesc secretarii județelor sau alte categorii de funcționari publici, sunt foarte importante…

- In Timiș, la consiliul județean, are loc Adunarea Generala a Asociației Directorilor Economici și Contabililor din Județele din Romania. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a spus ca este important ca funcționarii din instituții și aleșii sa lucreze impreuna pentru diferite coduri…

- Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan spune ca ziua de 1 octombrie vine cu o veste buna din partea Guvernului Romaniei, pentru peste 100.000 de pensionari. ”Ziua de 1 Octombrie mai vine și cu o veste buna din partea Guvernului Romaniei: peste 100.000 de pensionari care…

- Cele mai multe orase dezvoltate din Romania au mai putin de 10 solutii smart implementate, arata o analiza a Asociatiei Romane pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM), care remarca faptul ca Alba Iulia conduce detasat in clasamentul proiectelor smart implementate, cu 96 de proiecte, in timp ce trei…

- Piațeta Bastionului Theresia a fost, sambata dupa amiaza, plina de oameni, de la copii mici la bunici, de la adolescenți curioși sa vada ce insemna odata schimbul de garda al cetații Timișoara pana la cei care au lacrimat și lacrimeaza inca dupa acele vremuri ramase proaspete in memoria marelui oraș. …

- Conducerea Institutiei Prefectului si a Consiliului Judetean au avut in aceasta dimineata onoarea de a-i cunoaste pe reprezentantii Bisericii Tuturor Natiunilor din Palm Beach, Florida (SUA), aflati in Romania intr-o actiune de misionariat.