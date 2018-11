Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata de noiembrie din 1990, cand Margaret Thatcher a demisionat, eram la scoala. Vad si acum clasa. Profesorul a facut un gest pe care nu il mai facuse pana atunci: a deschis televizorul ca sa vedem momentul plecarii Doamnei de Fier din Downing Street. Nu aveam idee ce inseamna sa ai un alt…

- Financial Times: Dispozitive explozive trimise lui Clinton, Obama și la sediul CNN ● Les Echos: Imobiliare: Unde și ce putem cumpara cu 300.000 euro? ● Handelsblatt: De ce prețul petrolului scade, iar aurul se scumpește ● The Times: Putin se va intalni cu Trump pentru a discuta despre tratatul armamentului…

- Financial Times: Erdogan amenința cu dezvaluiri "complete" despre moartea lui Khashoggi ● Les Echos: Franța reia asaltul privind taxarea Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) ● The Times: Trump se va retrage din tratatul nuclear ● Le Figaro: Brexit: sute de mii de manifestanți pentru un al doilea referendum.…

- Ofiterii de politie scotieni s-au deplasat in Europa de Est pentru a se asigura ca nu vor pierde sursele de informatii despre rutele drogurilor, traficul de persoane si crima organizata, dupa Brexit, potrivit Rador, care citeaza The Times . Ei au facut vizite in Slovacia, Romania si Polonia pentru a…

- Cand va invata manierata multime ca Trump nu a fost ales "ca sa stie cand sa puna punct". El a fost ales ca sa blocheze si sa previna reformele sociale si economice pe care zeci de milioane de americani nu le vor. Si inca ceva: sa dea glas unui alt gen de strigat, un strigat care a fost inabusit de…

- Americanii l-au ales pe Trump. Nimeni altcineva nu a facut-o. Ei s-au coborat la nivelul lui. Masculii albi creștini care iși pierd locul in cadrul ordinii sociale au decis ca vor face orice pentru a se salva - și ia mai da-o naibii de moralitate. Au facut un targ cu diavolul in deplina cunoștința de…

- "Decesul lui John McCain reprezinta o mare pierdere pentru politica americana dar si pentru Romania. In ciuda unor declaratii nefericite despre tara noastra facute la un moment dat si fata de care CNMR a luat atunci atitudine, McCain reprezinta din punctul de vedere al CNMR disparitia unui stalp…

- Sanctiunile ca urmare a otravirii lui Skripal au adus in joc un nou factor: statul de drept si capacitatea institutiilor SUA de a forta mana executivului. Impunerea sanctiunilor nu a fost optiunea dlui Trump. Ea este rezultatul unei legi adoptate de Congres in 1991, care prevede sanctionarea oricarei…