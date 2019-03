Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia este pregatita din punct de vedere militar pentru o noua criza precum cea a rachetelor cubaneze din 1962, daca Statele Unite vor acest lucru, relateaza Reuters, citata de Rador.Criza rachetelor cubaneze a izbucnit în 1962, când…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ameninta din nou Statele Unite si tarile din Europa. In discursul anual in fata parlamentarilor, liderul de la Kremlin a declarat ca Rusia va riposta oricarei amplasari de rachete nucleare americane cu raza medie de actiune in Europa.

- Chiar și în interiorul unui hotel atât de securizat încât are scanere corporale la intrare și lunetiști pe acoperiș, vicepreședintele Pence se deplaseaza cu un vast aparat de securitate. Principala lui funcție pare a fi aceea de a da oamenii la o parte cu coatele, astfel încât…

- Stranepot al unei familii de evrei ucisi în timpul Holocaustului, Simon Wallfisch a decis ca, din cauza Brexitului, sa opteze pentru cetatenia germana. Astfel, de un an si jumatate, Simon, muzician de meserie, continua sa demonstreze în fata Parlamentului din Londra împotriva iesirii…

- Ambasada SUA din Germania a trimis scrisori intreprinderilor implicate in construcția gazoductului Nord Stream-2, in care le amenința cu sancțiuni pentru participarea la proiect. Ambasada americana la Berlin a confirmat informația publicata duminica de cotidianul german Bild, spunand ca Statele Unite…

- Peskov a fost rugat sa comenteze declaratiile presedintelui Vladimir Putin, din conferinta de presa anuala de joi, despre posibilitatea unui razboi nuclear in urma retragerii Statelor Unite din tratat. 'Asistam, in esenta, la prabusirea sistemului international de control al armamentelor si…

- Consensul nu a putut fi obținut joi intre miniștrii Afacerilor sociale din cele douazeci și opt de state europene, pe un text a priori fara asperitați. Acestea sunt cu siguranța semnale slabe, emise in incinte rezervate experților, dar semnificative pentru decalajul care s-a accentuat in Europa in ultimii…

- Numarul de permise de sedere emise in Europa a crescut cu 4% in 2017, potrivit Le Point , citat de Rador. In opinia Eurostat, ucrainenii si sirienii sunt principalii beneficiari. Dupa Polonia, Germania este a doua tara gazda, cu 535.446 autorizatii de sedere eliberate in 2017, inaintea Regatului Unit…