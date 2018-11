Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a anunțat ca va avea loc o reuniune de urgența a Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, dupa ce Rusia a capturat trei nave ucrainene în Marea Neagra, relateaza site-ul postului ABC. Marina ucraineana a informat ca navele de patrula ale Rusiei…

- Rusia considera ca are dreptul sa decida soarta tarilor vecine si a altor popoare, fie ca este vorba de Ucraina, Republica Moldova, Georgia sau orice alt stat, a declarat emisarul special al SUA pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei, Kurt Volker, într-un

- Rusia considera ca are dreptul sa decida soarta tarilor vecine si a altor popoare, fie ca este vorba de Ucraina, Republica Moldova, Georgia sau orice alt stat, a declarat emisarul special al SUA pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei, Kurt Volker, intr-un interviu acordat luni postului…

- Corveta "Contraamiral Horia Macellariu" va desfasura joi, 20 septembrie, o serie de exercitii pe mare, in comun cu doua vedete rapide de patrulare ale Ucrainei, in raioane maritime din proximitatea gurilor Dunarii si a Insulei Serpilor, se arata intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES de Fortele Navale…

- Pe fondul „actiunilor de provocare“ ale Rusiei in Marea Neagra, prin manevrele militare desfasurate, vine si replica MApN, care desfasoara trageri de lupta si exercitii in zona litoralului.

- Armata ucraineana a lansat luni exercitii militare comune cu SUA si cu alte tari membre ale NATO, pe fondul tensiunilor persistente cu Rusia, care va organiza saptamana viitoare propriile sale manevre, transmite AFP. Exercitiile de pe teritoriul Ucrainei, intitulate 'Rapid Trident',…

- Asasinarea principalului lider al separatistilor prorusi in estul Ucrainei, Aleksandr Zaharcenko, este o "provocare" ce submineaza procesul de pace, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza France Presse. "Aceasta este fara indoiala o provocare", a declarat el…