- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European discuta situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei, in prezenta prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans.

- UPDATE. „Legile nu au fost inca promulgate, nu e prea tarziu ca autoritatile sa dea inapoi. In urmatorul MCV de luna viitoare vom face o evaluare a raportului. Un pas inapoi ar fi o mare dezamagire pentru prietenii Romaniei, mai ales pentru cetatenii romani. Ar fi o tragedie daca in ultimul kilometru…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a exprimat preocupare, luni seara, in legatura cu reformarea legilor justitiei in Romania si a formulat semne de intrebare privind procedura care a condus la demiterea procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a amenințat Guvernul Romaniei. ”Vom continua sa urmarim, intr-un dialog strans cu autoritațile romane. Speram ca acesta duce la rezultate pozitive. Insa, daca vom ajunge la concluzia ca regulile sunt incalcate, nu vom ezita sa luam…

