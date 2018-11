Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina este amenintata de un "razboi total" cu Rusia, sustine presedintele Petro Porosenko. Dupa capturarea celor trei nave ucrainene de catre marina rusa, cele doua tari se acuza reciproc de provocarea incidentului naval. Liderii internationali fac apel la calm si dialog. Intre timp, marinarii ucraineni…

- Ridicand tonul fata de Vladimir Putin, Donald Trump a amenintat, la randul sau, sa anuleze o intalnire prevazuta la sfarsitul saptamanii, cu omologul sau rus la summitul G20 in Argentina. Raportul cu privire la situatie pe care consilierii sai in domeniul securitatii nationale urmeaza sa i-l predea…

- Criza din Stramtoarea Kerci are potențialul sa devina un razboi intre Ucraina și Rusia, a declarat expertul Alexandr Gușcin. Totul va depinde numai de faptul daca elita ucraineana "va inghiți" legea marțiala. Alexandr Gușcin, expert din cadrul Consiliului pentru afaceri internaționale din Rusia, membru…

- Dar de aceasta data, printr-o provocare atent pusa la punct, vase rusesti au deschis focul asupra navelor ucrainene, dupa care le-au sechestrat impreuna cu cei 23 de membri ai echipajului aflat la bord. Intr-un fel, aceste evenimente nu constituie o surpriza. Desi unora li se pare mai convenabil sa…

- Reprezentantul Permanent al Statelor Unite in Consiliul de Securitate al ONU, Nikki Haley, a declarat ca a discutat cu președintele Donald Trump despre agravarea situației din Ucraina dupa atacul de ieri al Rusiei, din stramtoarea Kerci, scrie Unian. „Am vorbit in aceasta dimineața cu președintele Trump…

- Situatia in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, este "tensionata", iar Rusia ar putea incerca sa amplifice criza, avertizeaza viceamiralul Ihor Voroncenko, comandantul Fortelor Navale din Ucraina."Din punctul de vedere al oficialilor militari, situatia care se contureaza acum in…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort si-a dat acordul sa pledeze vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller, și sa colaboreze cu acesta in ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, scrie BBC News. Manafort…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik, Doina Crainic. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a îndemnat țarile din Uniunea Europeana sa ia în considerare construirea unei noi „arhitecturi de securitate" alaturi de Rusia. Aflat joi la Helsinki, la summitul Franța-Finlanda,…