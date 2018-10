Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, al carui discurs de debut in cadrul ONU de anul trecut a primit multa atenție in presa internaționala, s-a aflat ieri din nou pe cea mai importanta scena diplomatica din lume, la sediul organizației din New York. Spre deosebire de momentul 2017, cand Trump amenința ca va anihila Coreea…

- BUCUREȘTI, 11 sept — Sputnik, Doina Crainic. Donald Trump ar fi vrut sa scrie pe Twitter ca ordona ca familiile celor 28.500 de soldați aflați în Coreea de Sud sa paraseasca țara, fapt care ar fi putut fi interpretat de Coreea de Nord ca o declarație de razboi, potrivit ziarului…

- CHIȘINAU, 11 sept — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, a comentat parada militara din Phenian, care a avut loc duminica, cu ocazia celor 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene. © Sputnik / Aleksey NikolskyiTrump considera intalnirea cu Putin ca fiind una…

- Presedintele american Donald Trump i-a multumit liderului nord-coreean Kim Jong-un pentru sustinerea sa si a promis ca va continua cooperarea pentru dezarmarea nucleara a Peninsulei Coreea, scrie Politico.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a transmis ca doreste sa finalizeze procesul de denuclearizare a peninsulei Coreene in termenul limita stabilit de presedintele american Donald Trump in cadrul summitului dintre cele doua tari, relateaza Reuters.

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, a anunțat marți sfarșitul suspendarii manevrelor militare aliate din peninsula coreeana, scrie Le Parisien, citat de Rador. Dupa summitul istoric de la jumatatea lunii iunie dintre Donald Trump și Kim Jong-un, de la Singapore, Washingtonul suspendase pe termen…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, susține ca scrisoarea transmisa lui Klaus Iohannis de Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, este, cel mai probabil, rodul unor intense activitați de lobby, pentru a promova interesele unor persoane și nu interesul public al celor doua țari."Impartașesc…