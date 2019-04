Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Campbell și Liam Payne s-au desparțit dupa o relație care a durat doar patru luni. Cea care a decis sa puna punct relației cu Liam, in varsta de 25 de ani, a fost supermodelul, care susține ca ea și artistul „duc vieți diferite”, potrivit London Evening Standard. Pe de alta parte, apropiați ai…

- Celebrul designer Marc Jacobs s-a casatorit cu iubitul sau. La eveniment au participat numeroase personalitați internaționale. Designerul american Marc Jacobs, in varsta de 56 de ani, s-a casatorit in weekend cu iubitul sau, Char Defrancesco. Cei doi s-au logodit anul trecut. Partenerul de viața al…

- Culori pastelate, modele ieșite din tipare și multa stralucire. Așa au aratat ținutele vedetelor care au calcat pe covorul roșu al iHeartRadio Music Awards 2019, ce s-a desfașurat, joi seara, la Microsoft Theater din Los Angeles. Katty Perry, Alicia Keys, Heidi Klum și Taylor Swift sunt doar cateva…

- Celine Dion a slabit foarte mult in ultimele luni, ceea ce adus ingrijorare in randul fanilor și al apropiaților artistei. Mai mult, unii spun ca este in pragul anorexiei. Totuși, vedeta susține ca este bine și sanatoasa și ii indeamna pe cei care lanseaza zvonuri sa o lase in pace. Celine Dion a afirmat…

- Ed Sheeran s-a insurat cu iubita sa din copilarie, Cherry Seaborn, in cadrul unei ceremonii secrete oficializata pe proprietatea cantarețului, chiar inainte de Craciun. La nunta nu a fost invitata nicio vedeta, pe lista invitaților aflandu-se doar prieteni din școala, familia și un preot. O sursa apropiata…

- Ținute spectaculoase, coafuri uluitoare și rochii neasemuit de frumoase. Vedetele au defilat pe covorul roșu al galei premiilor Grammy 2019 și au reușit sa fure toate privirile de cum și-au facut apariția. Celebritațile au dat tot ce au avut mai bun pentru a se face observate și pentru a intra in topul…

- Decernarea premiilor Bafta 2019, echivalentul britanic al Oscarurilor, a avut loc duminica (10 februarie), moment in care vedetele din Marea Britanie și de peste Ocean s-au bucurat de o atenție sporita. Starurile au reușit sa fure lumina reflectoarelor prin ținutele lor deosebite. Cea de-a 72-a gala…