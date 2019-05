Timbrul "votat" de pe buletin ar putea fi eliminat. Un ONG va iniţia un astfel de proiect "In prezent, daca se aplica SIMPV, este complet inutila si aplicarea unui timbru pe CI. Acum, SIMPV e cel care detecteaza automat incercarile de vot multiplu, astfel ca aplicarea timbrului este complet inutila. Deci, ne gandim și noi la o campanie pentru eliminarea aucolantului de pe CI, desigur, in tandem cu generalizarea SIMPV, adica folosirea SIMPV la orice fel de scrutin. Am facut o serie de solicitari de informații la AEP in acest sens", ne-au transmis reprezentantii APADOR - CH. Pana de curand, eticheta "votat" de pe spatele cartii de identitate era folosita pentru impiedicarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

