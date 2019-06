Stiri pe aceeasi tema

- Vamesii bulgari de la punctul de trecere a frontierei Silistra din apropierea granitei cu Romania au confiscat 9.090 milioane de timbre ucrainene falsificate de acciza pentru tutun, au anuntat luni autoritatile bulgare, citate de agentia Xinhua potrivit Agerpres. Timbrele de contrabanda pentru…

- Timbrele de contrabanda pentru acciza au fost gasite in 36 de cutii de carton cu o greutate totala de 576 kg, in timpul unei inspectii vamale a unui camion inregistrat in Turcia si care se deplasa din Turcia spre Rusia, a declarat Agentia Nationala a Vamilor intr-un comunicat. Soferul vehiculului…

- Doi cetațeni romani cercetați pentru contrabanda și aproximativ 3.000 pachete cu țigari confiscate Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, aproximativ 3.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, care…

- Un italian a fost pagubit de 600.000 de euro in urma unei inșelaciuni puse la cale de un grup de romani. Barbatul a fost convins sa trimita bani pentru cumpararea și renovarea unei case și a unui teren. Membrii grupului care l-au ințelat pe italian sunt audiați marți la sediul DIICOT Timișoara. Polițiștii…

- Percheziții de amploare. 30 de tone de peste au fost confiscate Arhiva foto: Agerpres. Politistii români, în colaborare cu cei din Italia, Spania, Franta si Ungaria fac peste 150 de perchezitii, pentru a obtine informatii despre activitatea infractionala a unui grup organizat din…

- Un roman in varsta de 30 de ani si un chinez de 40 de ani au fost prinsi de politistii nemti in timp ce doreau sa treaca granita, indreptandu-se spre Olanda. Romanul se afla la volanul unui automobil inmatriculat in Romania, iar pe scaunul din dreapta se afla barbatul chinez. Intrebati unde vor sa mearga…

- Sase pachete cu 170 kg de cocaina de puritate ridicata au fost gasite plutind pe Marea Neagra, in apropierea localitatii Sabla, nu departe de frontiera cu Romania, a informat ministrul de interne bulgar, Mladen Marinov, in sedinta de guvern de miercuri, transmite BTA, preluata de...

- Doi albanezi au fost prinși trecand frontiera de stat a Romaniei, in apropierea localitații timișene Gaiu Mic. Albanezii au spus ca nu intenționau sa ramana la noi ci sa ajunga in vestul Europei. Aveau insa interdicție de a intra in spațiul Schengen așa ca s-au gandit sa ”ocoleasca” pe la noi. Albanezii…