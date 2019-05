Timbre care marchează vizita Papei în România Romfilatelia, in parteneriat cu Oficiul Postal al Statului Vatican, va introduce in circulatie vineri, 31 mai 2019, emisiunea comuna de marci postale Romania-Vatican 2019. Vizita Apostolica a Papei Francisc in Romania. Emisiunea este alcatuita dintr-o colita dantelata a carei valoare nominala este de 11,50 lei. Vizita se va desfasura sub motto-ul „Sa mergem impreuna!” si va avea loc in perioada 31 mai – 2 iunie in Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj. Papa Francisc va fi prezent pentru prima data in „Gradina Maicii Domnului”, asa cum a fost numita Romania de catre Papa Ioan Paul al II-lea in… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

