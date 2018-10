''Tim Ionescu: Domnul președinte Iohannis, in lipsa de argumente, oarecum ca in linia pe care o auzim din partea PNL-ului, adica vedem ca nu le place orice acțiune care incearca sa repuna justiția in matca ei independenta fara ingerințe, in lipsa de argumente, domnul Toader a adus argumente,..

Violeta Vijulie: Eu aș vrea sa va dau și doua argumente..

Tim Ionescu: Nu aș vrea sa imi dați niciun argument pentru ca nu am terminat eu de vorbit

Violeta Vijulie: Pai mi-ați cerut sa va dau argumente și ar trebui sa va dau

Tim Ionescu: Nu v-am cerut niciun argument. Ma refeream…