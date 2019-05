Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Dim a fost trimis de catre fanii iUmor direct in finala celui de-al saselea sezon, alaturi de Doi Degeaba, George Tinta, Magdalena Chihaia, Irena Boclinca, Vasi Borcan, Varza, Florin Siriac și Adi Bobo.

- Anunt istoric din partea BNR la inceputul lunii mai. Banca trebuie sa anunte noul indicele de referința in functie de care se vor calcula ratele romanilor. Anuntul este unul extrem de asteptat mai...

- Doi Degeaba au fost trimisi de catre fanii iUmor direct in finala celui de-al saselea sezon, alaturi de George Tinta, Magdalena Chihaia, Irena Boclinca, Vasi Borcan, Varza, Florin Siriac și Adi Bobo Ajuns...

- Uniunea TESA din Sanatate cere public presedintelui PSD, Liviu Dragnea, si liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, precum si celor doua partide aflate la guvernare sa se implice direct in eliminarea discriminarilor salariale din sanatate. Reprezentantii acesteia spun ca intalnirile cu ministrii…

- Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, fondatoarele asociatiei „Daruieste viata”, care construieste Primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania, acuza Ministerul Finantelor de „atac in stil mafiot” impotriva ONG-urilor, relateaza News.ro. „A inceput atacul direct la ONG-uri. Un atac…

- Complexele Energetice Hunedoara și Oltenia ar putea fi favorizate daca se elimina contribuția de 2% din cifra de afaceri aplicata producatorilor de energie pe baza de carbune. Reprezentanții Organizatiei Patronale a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania (PATRES), dar și cei…

- Brașovul va intra, in curand, in randul marilor orașe in care calatoriile cu transportul public se pot plati și cu cardul bancar, in autobuz. Astfel, calatorii nu vor mai fi nevoiți sa cumpere bilet, ci doar sa aiba card la o anumita banca. RATBV testeaza un nou model de validatoare a titlurilor de…