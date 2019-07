Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Osaka (1 WTA), Ashleigh Barty (2 WTA) și Karolina Pliskova (3 WTA) vor participa la turneul pe iarba de la Birmingham. Prezența celor trei jucatoare la competiția al carui start e programat luni, 17 iunie, consemneaza un lucru inedit. Va fi doar a treia oara in ultimii 7 ani cand intreg podiumul…

- Tim Gajser a devenit liderul clasamentului general al Campionatului Mondial de motocross. Slovenul a castigat a 8-a etapa a sezonului, desfasurata la Krasnodar, in Rusia. Gajser s-a impus fara probleme in prima cursa.

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, plecat din pole position, a castigat duminica Marele Premiu al Principatului Monaco la Formula 1, a sasea etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat cu timpul de 1h 43 min. 28 sec. 437/1000 dupa 260,286 km.

- Japonezul Kanoa Igarashi si australianca Stephanie Gilmore au triumfat in cea de-a treia etapa a Campionatului Mondial de surfing, desfasurata pe insula Bali din Indonezia. Niponul s-a impus in finala in fata francezului Jeremy Flores.

- PNL se afla pe primul loc in preferinta de vot a electoratului, cu o intentie de vot de 28,5%, potrivit ultimului sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM. Pe de alta parte, PSD ajunge la un minim istoric de 21,1%.

- Antonio Cairoli a impresionat la mondialul de motocross. Sportivul italian in varsta de 33 de ani a castigat a cincea etapa a sezonului desfasurata in comuna italiana Mantova, provincia Lombardia. Cairoli i-a devasat pe letonul Paul Jonass si pe francezul Gautier Paulin.

- Pilotul belgian Thierry Neuville continua parcursul bun din ultima perioada. Sportivul s-a impus in a cincea etapa a Campionatului Mondial de Raliuri, desfasurata in Argentina. A fosta a doua victorie consecutiva inregistrata de Neuville.

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) a castigat Marele Premiu al Azerbaidjanului, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1 editia 2019, care a avut loc duminica pe circuitul urban de la Baku. Bottas l-a devansat cu 1,524 sec. pe britanicul Lewis Hamilton, coechipierul sau de la Mercedes,…