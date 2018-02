Tillerson: SUA, dezamagite ca presedintele Poloniei a promulgat legea care instituie pedepse cu inchisoarea pentru cei care atribuie statului polonez crimele nazismului

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt dezamagite ca presedintele Poloniei a promulgat legea care instituie pedepse cu inchisoarea pentru cei care atribuie statului polonez crimele nazismului, declara secretarul de Stat american, Rex Tillerson."Statele Unite sunt dezamagite ca presedintele Poloniei a promulgat…

- Presedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat marti ca pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat exista intre 30.000 si 50.000 de bugetari care au pierdut din venituri incepand din 1 ianuarie, iar mai mult de jumatate dintre salariatii din mediul…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat marti ca va promulga controversata lege cu privire la Holocaust, menita sa apere imaginea tarii sale in strainatate, dar care a provocat tensiuni puternice cu Israelul, Statele Unite si Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro.Seful statul polonez…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se reunesc, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila, printre temele care vor fi abordate numarandu-se programul de guvernare si prioritatile legislative. Sedinta comuna a grupurilor parlamentare PSD…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump a raspuns cererii de a comenta o declaratie a lui Netanyahu citata de presa israeliana: "Evaluarea mea solida este ca va merge mult mai repede decat credeti - in cel mult un an de acum". Trump a raspuns: "Pana la sfarsitul anului?…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat Legea muzeelor. Anunțul a fost facut de catre consilierul prezidential in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, pe o retea de socializare. Acest important act dezvolta cadrul legal in domeniul muzeal și vine sa soluționeze…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…

- Seful statului a dat unda verde, miercuri, proiectului de lege privind plata defalcata a taxei pe valoare adaugata, demers cunoscut si drept “split TVA”. Concret, dinspre Administratia Prezidentiala s-a anuntat faptul ca in cursul acestei zile de 27 decembrie, presedintele Iohannis si-a pus semnatura…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a promulgat vineri Legea de reformare a sistemului fiscal, afirmand ca noile masuri vor stimula cresterea economica si crearea de locuri de munca. Congresul SUA a aprobat cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimele trei decenii, ceea ce…

- Presedintele domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 22 decembrie, decretul pentru promulgarea Legii prevenirii. Oamenii de afaceri au avertizat, insa, ca modificarile aduse au facut ca legea sa fie o forma fara fond.

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Ministrul polonez al Apararii susține ca tragedia aeriana din 2011, din Rusia, in care și-a pierdut viața președintele Poloniei, a fost precedat de doua explozii la bord și face apel catre președintele Vladimir Putin „sa-și asume responsabilitatea pentru ce s-a intamplat," transmite AP, citat de Realitatea.net.

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, intr-un mesaj prilejuit de Ziua Constitutiei, ca parlamentarii ALDE vor continua sa actioneze pentru "a ingradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel". "Astazi, de ziua Constitutiei, vreau sa reamintesc articolul 61 (1) din Legea fundamentala:…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica, in exclusivitate, imagini fabuloase cu fostul presedinte Traian Basescu. Zilele trecute, garzile de corp ale ex-sefului statului au intrat, brusc, in "alerta terorista", iar noi va prezentam povestea incendiara de la fata locului. ( VEZI SI: IMAGINI EXCLUSIVE.…

- Procedural, un proiect de lege nu poate fi inregistrat la Camera decizionala pana cand nu este adoptat de prima Camera sesizata, insa pe site-ul Senatului cele doua proiecte apar ca fiind inregistrate la Biroul Permanent pentru dezbatere. Anomalia a fost reclamata de la tribuna Camerei Deputatilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca o eventuala recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre Statele Unite ar putea duce la ruperea relatiilor dintre Ankara si statul evreu, scrie AFP.

- Informația vine de la o sursa din cadrul camerei superioare a parlamentului rus, citata de agenția de presa RIA, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Noua entitați media americane, printre care Vocea Americii (''Voice of America'') și Radio Libertatea (''Radio Liberty''), vor fi incluse pe lista…

- Presedintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU vizand imbunatatirea gestionarii internationale a migrantilor si refugiatilor, considerat "in...

- Senatul SUA a aprobat planul de reforma fiscala: reduceri substantiale de impozite pentru companii, facilitati modeste pentru persoane fizice si familii. Proiectul de lege va afecta grav sistemul medical ,,Obamacare" Proiectul de reforma fiscala a fost aprobat cu 51 de voturi pentru…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca "guvernul nu va accepta niciodata comportamentul provocator continuu al Coreei de Nord", cerandu-le tuturor statelor sa puna in aplicare cu strictete sanctiunile impotriva Phenianului. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, a precizat ca toate…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a vorbit marti seara despre importanta respectarii statului de drept si a valorilor democratice. Discursul sustinut la Washington a fost despre cooperarea dintre Statele Unite si Europa, in fata provocarilor si amenintarilor actuale.

- Avand vedere faptul ca urmeaza sarbatorile de iarna, cand vor fi organizate si desfasurate o serie de manifestari cultural-artistice si religioase, in perioada 21 noiembrie 2017 - 5 ianuarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Braila, desfasoara o serie de actiuni ce vizeaza respectarea prevederilor…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut…

- Legea rusa asupra mass-media ca „agenți ai strainatații” este o „amenințare pentru media libere și independente”, au aratat serviciile externe ale Uniunii Europene, informeaza AFP. „Legislația privind agenții strainatații contravine obligațiilor și angajamentelor…

- "Legislația privind +agenții strainatații+ contravine obligațiilor și angajamentelor Rusiei in domeniul drepturilor omului, iar extinderea acoperirii sale asupra mass-media straine (...) este o amenințare suplimentara pentru media libere și independente și accesul la informații", a declarat intr-un…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat, sambata, legea care permite ca orice institutie internationala de presa sa fie desemnata drept "agent din strainatate", ca reactie fata de inregistrarea sub aceasta desemnare a postului RT in Statele Unite.

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac critica declaratia presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca unirea Republicii Moldova cu Romania nu este fezabila, Tomac sustinand ca orice demnitar al statului roman ce se asaza impotriva curentului unionist ramane un prizonier al istoriei nefaste

- „Guvernul actual al Romaniei este un Guvern toxic care functioneaza ca o casa de mentenanta pentru liviu Dragnea. De un an de zile, ceea ce s-a intamplat in Romania a fost ca toate resursele statului sa fie folosite pentru un obiectiv personal, individual - probleme penale ale unora si ale liderului…

- Președintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, și-a dat marți demisia, printr-o scrisoare transmisa parlamentului de la Harare, informeaza agențiile internaționale de presa citate de Agerpres. 'Eu, Robert Mugabe (...) transmit formal demisia din funcția de președinte al Republicii…