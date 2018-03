Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP. Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a carui demitere a fost anuntata marti dimineata de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat ca presiunile comunitatii internationale asupra Coreii de Nord au dat rezultate peste asteptari, transmite AFP. Intr-o scurta declaratie,…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a declarat duminica faptul ca negocierile pentru o intrevedere intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un nu reprezinta un "teatru" si vizeaza denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Anuntul referitor la o viitoare intrevedere intre liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, posibil pana la sfarsitul lunii mai, este 'un pas in directia buna', a declarat vineri, la Addis Abeba, ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, informeaza AFP.'Este…

- In timpul intalnirii, Kim Jong-Un s-a angajat sa renunte la armele nucleare si le-a transmis oficialilor sud-coreeni ca ar dori sa aiba o intrevedere cu presedintele american Donald Trump, a declarat joi liderul delegatiei sud-coreene, Chung Eui-yong, sef al Oficiului pentru Securitate Nationala…

- Va avea loc in mai istorica intalnire la varf dintre presedinele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un. Anuntul a fost incredintat consilierului pentru siguranta nationala de la Seul, Chung Eui-yong, care zilele trecute facuse un zbor la Phenian pentru colocvii fara precedent.

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de Sud,…

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- SUA impun noi sancțiuni Coreei de Nord, dupa asasinarea fratelui lui Kim Jong-un. Departamentul de Stat american a anunțat, marți, ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong-un. Astfel, Washingtonul a decis impunerea de noi masuri…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Reprezentantii Seulului i-au remis presedintelui nord-coreean o scrisoare din partea omologului sud-coreean iar Kim Jong-Un "ascultand despre intentia presedintelui Moon Jae-In de a organiza un summit (...), a schimbat puncte de vedere (cu trimisii Seulului) si a ajuns la un acord satisfacator",…

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In l-a anuntat pe omologul sau american Donald Trump, in timpul unei convorbiri telefonice avute joi, ca tara sa ar dori sa trimita un emisar special in Coreea de Nord, pentru a pava calea unor negocieri cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, informeaza…

- 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea ce se va intampla', a declarat presedintele in cursul unei reuniuni cu guvernatorii statelor federale la Washington. Presedintia sud-coreeana a anuntat duminica ca regimul de la Phenian este…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca SUA sunt pregatite de dialog cu regimul nord-coreean, dar numai 'daca sunt intrunite conditiile impuse', relateaza AFP. 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea…

- Atac cibernetic la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Spioni militari rusi au piratat sute de calculatoare ale organizatorilor competiției de la PyeongChang, lasand sa se creada ca sunt pirati nord-coreeni, a anuntat duminica ziarul Washington Port, citand surse de informatii americane, precizeaza AFP.…

- Reprezentantul nord-coreean Kim Yong-Chol, a declarat, aflandu-se in vizita in Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, ca oficialii de la Phenian sunt dispusi sa discute cu cei de la Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC. Anuntul a fost facut…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza duminica AFP, conform agerpres.ro. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri…

- Cei opt membri ai acestei delegatii oficiale, care este condusa de generalul Kim Yong Chol, au trecut Zona Demilitarizata (DMZ), care divizeaza peninsula, pe la postul de frontiera Dorasan, la nord de Seul, a indicat un purtator de cuvant al ministerului sud-coreean al Unificarii. Delegatia va asista…

- Generalul Kim Yong Chol va conduce delegatia oficiala nord-coreeana de opt membri asteptata duminica la ceremonia de inchidere a Olimpiadei de la PyeongChang, care, dupa doi ani de tensiuni puternice in peninsula, a favorizat o destindere a relatiilor dintre Phenian si Seul. Kim Yong Chol…

- "Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii stiu ca pastram canalele de comunicare deschise", a spus el in emisiunea 60 Minutes care urmeaza sa fie difuzata duminica. "Ii urmaresc atent. Nu trimit prea multe mesaje pentru ca nu avem nimic sa le spunem pana in…

- Sora mai mica a liderului de la Phenian s-a aflat in centrul atentiei inca de la sosirea sa in Coreea de Sud, pentru o vizita istorica de trei zile, ca parte a ritualului de participare la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna. Prin marea de cameramani si jurnalisti, Kim Yo-jong a trecut…

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Avionul care a transportat delegatia oficiala nord-coreeana, printre care sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a aterizat vineri in Coreea de Sud, o istorica premiera cu cateva ore inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, anunta AFP. Aparatul purtand inscriptia…

- Regimul de la Phenian și-a aratat din nou mușchii, cu doar o zi inainte de startul Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud. O parada militara, la care a fost prezent și Kim Jong Un cu soția sa, a avut loc in capitala nord-coreeana.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Șase transfugi nord-coreeni au fost primiți vineri in Biroul Oval de presedintele american Donald Trump – o intalnire foarte incarcata simbolic intr-o perioada de tensiuni puternice intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP, citat de News.ro . Unul dintre acesti sase transfugi, Ji…

- Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare Coreea de Sud pentru intrevederi cu liderii sud-coreeni si a asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Potrivit unor surse diplomatice, secretarul general al ONU ar putea profita de ocazie…

- Președintele SUA Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni în Biroul Oval. Aceasta a fost o întâlnire simbolica într-o perioada de tensiuni intense între Washington și Phenian.

- Natiunile Unite si Statele Unite au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, printre masuri numarandu-se reducerea aprovizionarii cu petrol."Nu putem diminua mai mult aprovizionarea cu produse petroliere", a atras atentia Aleksandr Matzegora, citat de agentia RIA Novosti."Reprezentantii…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, miercuri, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, nu de cea a presedintelui Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a postat, miercuri, un mesaj pe Twitter, in care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este "mult mai mare" si "mult mai puternic" decat cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill, citata de Mediafax.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- "Ei iau sute de milioane de dolari si chiar miliarde de dolari, iar apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari acele voturi. Lasati-i sa voteze contra noastra ! Vom economisi foarte mult. Nu ne pasa", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba.Adunarea Generala a ONU este chemata,…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri regretul ca Rusia nu se alatura eforturilor Statelor Unite si ale Chinei pentru a accentua presiunea asupra Coreii de Nord in privinta programelor sale militare, transmite AFP.Tirurile cu rachete balistice si testele nucleare ale Phenianului,…