- Pandurii continua seria meciurilor de verificare pe care le sustin in Austria dar si pregatirea fizica in aceeasi formula in care au plecat din tara. Atacantul sarb aflat in probe, Vladimir Ribic, a parasit de ieri cantonamentul echipei antrenorul So...

- Stagiul de pregatire pe care Pandurii il sustin in Austria se desfasoara in perioada 11-21 iulie in statiunea montana Bad Kleinkirchheim. Localitatea este situata la 60 de kilometri de Salzburg, in apropiere de Klagenfurt, delegatia gorjenilor fiind...

- Lotul deplasat de Pandurii in Austria 1. Razvan Stanca 2. Pedro Mingote 3. Vladimir Livsit 4. Florin Popete 5. Alexandre Cardoso 6. Alin Chibulcutean 7. Adrian Rusu 8. Constantin Grecu 9...

- Charles Leclerc, pilotul celor de la Ferrari, a reușit azi, pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg, al doilea pole al sau din acest sezon – și din cariera, de altfel -, incheind sesiunea de calificari cu 0.259 secunde in fața lui Lewis Hamilton, pilotul lui Mercedes. Al treilea s-a plasat Max Verstappen,…

- Atacantul echipei Pandurii, Cosmin Tilinca, este refacut dupa interventia chirurgicala la care a fost supus in cursul primei saptamani de vacanta. Marti acesta a fost programat la Cluj pentru o operatie usoara in urma careia i-a fost indepartata din...

- Cosmin Tilinca este inca golgheterul echipei Pandurii cu acelasi numar de goluri marcate ca si Alexandru Piturca si Florin Stanga, respectiv patru, desi el nu a evoluat nici jumatate din meciurile acestora. Atacantul, care a lipsit mai bine de sase...

- George Tucudean a vorbit deja la clinica, iar pentru inceput i se va monta un holter, un aparat de monitorizare a activitatii inimii pentru 24 de ore. In functie de rezultatele controlului si de opinia noua a doctorilor, fotbalistul este tentat sa mai suporte inca o ablatie, dupa cea facuta in urma…

- Denis Alibec a avut o evoluție ștearsa aseara, in partida pierduta de Astra pe teren propriu in fața lui CSU Craiova, scor 0-1. Costel Enache nu e suparat pe jucatorul sau. A recunoscut ca inclusiv in aceasta saptamana fostul jucator de la FCSB a avut probleme și s-a antrenat intr-o pereche de adidași…