TikTok răspunde acuzațiilor conform cărora ar reprezenta un risc pentru siguranța națională a Statelor Unite/"TikTok nu colaborează cu China" TikTok a ripostat la acuzațiile legate de posibile interferențe venite din partea guvernului chinez în ceea ce privește conținuturile oferite de aplicație, scrie BBC.



Populara platforma, deținuta de Bytedance, cu sediul în Beijing, a transmis ca nu înlatura conținuturi în funcție de sensibilitațile Chinei. Aceasta reacție reprezinta un raspuns la îngrijorarile legislatorilor americani privind posibilitatea ca Beijingul sa cenzureze anumite conținuturi de pe aplicație și din datele colectate. Investigația este parte a unei dispute mai ample legate de riscurile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

