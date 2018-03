Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii incep sa extinda pachetele de beneficii oferite salariatilor si ofera tichete valorice si carduri-cadou de Paste atat salariatilor, cat si copiilor acestora, spun reprezentantii emitentului de tichete si carduri de beneficii Edenred.

- Inainte de Paste, Consiliul Concurentei a declanșat o investigație pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Autoritatea de concurența suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul…

- Mai putin de doua saptamani au ramas pana la sarbatorile pascale, astfel ca pregatirile in pensiunile din Clisura Dunarii sunt pe ultima suta de metri. Se face curatenie generala si se pune la punct meniul, din care nu vor lipsi bucatele traditionale, dar si pestele foarte solicitat de toti turistii…

- Se apropie sarbatorile pascale, iar odata cu acestea creste si apetitul romanilor pentru cumparaturi. Nu ne vor lipsi de pe masa de Paste carnea de miel, ouale sau cozonacul, dar pentru a nu ne pune sanatatea in pericol, comisarii de la Protectia Consumatorilor au cateva sfaturi pentru noi. Primul sfat…

- Fetița lui Sore a implinit 2 ani, iar mama ei a surprins pe toata lumea, facand publice primele imagini cu Erin, pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor, pana acum. Artista are o fetița superba. Sore a avut și un mesaj pentru micuța Erin, pe care l-a postat pe blogul personal. Reacția fanilor…

- In satul Lemesany din Slovacia a fost montat cel mai mare ou de Paște din lume. Acesta are peste 5 metri inalțime și cantarește aproape 800 de kilograme. Oul uriaș, care a fost montat sambata, pentru a figata in Duminica Floriilor catolice, a fost creat de un arhitect local, Jozef Kuruc. Acesta spune…

- Dieta cu urzici este arma primaverii impotriva grasimii nedorite. Beneficiind de toate proprietațile sanatoase ale urzicilor vei ajunge sa slabești sanatos chiar și cate un kilogram pe zi.

- Meteorologii si specialistii climatologi spun ca intreaga planeta a intrat intr-o era in care anotimpurile de schimba, precizand si motivul care a adus peste Romania, in plina iarna, temperaturi de peste 20 de grade Celsius, iar in toiul primaverii, zapada abundenta si ger naprasnic. Sunt date statistice…

- Cele mai reusite glume si poze amuzante, publicate de internauti pe retelele de socializare."Vineri nu se inchid scolile. Tibi Useriu s-a oferit sa duca toti copiii la scoala";"Stiti cumva daca s-au mai ieftinit brazii? Ca de miel de Paste nu e cazul";"Daca azi e 23,…

- Cand ne gandim la Paște, ne vin automat in minte ouale roșii. Ele sunt nelipsite in preajma acestei sarbatori. Tradiția spune ca ouale vopsite cu roșu semnifica jertfa Mantuitorului. Renunțați la coloranții artificiali și vopsiți ouale natural cu ajutorul frunzelor de ceapa.

- Femeile diagnosticate cu cancer la san din Grupul de Suport "Violeta" din Timisoara confectioneaza jucarii sub indrumarea unui artist plastic. Inainte de Paste, le vor darui copiilor internati la sectia de Oncologie de la Spitalul "Louis Turcanu".

- Friptura din carne de miel este nelipsita de pe masa de Paște, motiv pentru care iți propunem sa fii pregatita in acest an și sa incerci aceasta metoda pentru a marina carnea de miel, pentru ca aceasta sa fie frageda.

- Actorul Dragoș Huluba este coprezentator al „Galei umorului”, emisiune difuzata in fiecare vineri la TVR 2, cu momentele „de aur” ale divertismentului romanesc de televiziune, pastrate in Arhiva TVR. Puțina lume știe insa ca unele dintre inegalabilele vedete ale „Galei umorului” i-au fost profesori…

- Asa cum au facut o si in perioada saratorilor de Craciun, ADER Constanta va aduce zambetul pe buze copiilor si batranilor, care locuiesc in centrele DGASPC Constanta.Dorinela Irimia, presedinte ADER Constanta, ne a dezvaluit ca darurile vor ajunge la copiii din centrele de plasament din subordinea DGASPC…

- Inspectorii Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Gorj vor incepe, in aceasta saptamana, controalele la produsele specifice sarbatorilor de Paște. Specialiștii vor sa se asigure ca toate produsele care se vor afla pe mesele gorjenilor sunt in regula și respecta atat condițiile de depozitare,…

- Casuțe pe platoul din fața Operei și in Piața Libertații, scena tot in Piața Libertații, handmade, colaci secuiești, langoși și mezeluri. S-a deschis, sambata, a 11-a ediție a Targului de Paște de la Timișoara, care așteapta curioși pana pe 10 aprilie.

- 1. Grupa A: La inceput, oamenii cu aceasta grupa sanguina erau vegetarieni. Daca vrei sa fii mai sanatoasa, evita carnea, mananca multe fructe, legume, leguminoase si cereale integrade. 2. Grupa 0: Trebuie sa mananci carne de pui, peste si legume. Evita cerealele si lactatele. Mananca mai…

- Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, care a trecut de Parlament si a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, va avea drept efect cresterea cu aproximativ 30% a numarului de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii…

- Parteneriat intre USAMV si secția de echitație a CS Universitatea Cluj Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii ( FZB), din cadrul Universitații de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, și Clubul Sportiv Universitatea Cluj au pus bazele unei colaborari in ceea ce privește…

- Modificarea la Codul muncii este inclusa intr-un proiect de lege de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 53/2017, ce a fost adoptat azi de Camera Deputaților. Potrivit Constituției, ordonanțele emise de Executiv trebuie aprobate prin lege, iar parlamentarii pot face acest lucru cu amendamente,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat luni, 12 martie, decretul Legii pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 din Codul Muncii, astfel ca Vinerea Mare este, oficial, zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. In aceste conditii, incepand de anul acesta, salariatii…

- Doua minivacante ii asteapta pe romani de Paste si de 1 mai. Cel mai probabil, romanii vor avea cate patru zile consecutive de vacanta, de fiecare sarbatoare, insa pentru asta e nevoie de acordul presedintelui, respectiv de cel al guvernului. Romanii se pregatesc pentru o minivacanta de Paste, la inceputul…

- Planurile de vacanta au fost facute: te-ai decis unde iti vei petrece urmatorul concediu si ti-ai rezervat cazarea. Ai facut o mica documentare si asupra obiectivelor de vizitat si a activitatilor pe care poti sa le faci. Mai ai de rezolvat un singur lucru: unde vei manca? 0 0 0 0 0 0

- Doua minivacanțe ii așteapta pe romani de Paște și de 1 mai. Cel mai probabil, romanii vor avea cate patru zile consecutive de vacanța, de fiecare sarbatoare, insa pentru asta e nevoie de acordul președintelui, respectiv de cel al guvernului. Romanii se pregatesc pentru o minivacanța de Paște, la inceputul…

- Vacanta de Paste se apropie cu pasi repezi si majoritatea dintre noi deja ne gandim la concediu. Pentru cei care isi doresc sa petreaca acest timp liber intr-un alt peisaj fata de cel de acasa, ofertele pentru excursii deja au aparut. In topul listei celor mai populare destinatii de vizitat din ultimii…

- Adoptarea unei forme de dieta vegetariana, cea lacto-ovo-vegetariana, poate fi la fel de eficienta ca si cea mediteraneana pentru scaderea riscului de boli de inima si de accident vascular cerebral, conform unui studiu realizat in Italia, citat recent de APP.Cercetarea a descoperit ca adoptarea unei…

- Te-ai gandit vreodata ca usturoiul, un remediu foarte eficient in multe situatii, poate sa aiba niste efecte adverse destul de serioase? Usturoiul e minunat pentru sanatate, prin continutul de calciu, fier, iod, sulf. Desigur, un catel – doi nu e cine-stie-ce daca mananci, dar daca mananci mult si…

- Este cel mai scump post de pana acum, spun cu naduf, crestinii care au inceput, de cateva zile, curatirea trupeasca dinainte de Paste. În pieţe şi în magazine găsim foarte puţine legume şi fructe autohtone, importăm de la mere, gutui şi prune uscate, până…

- Include aceste alimente in dieta si vei observa cum incepi sa topesti grasimea. Oua - Un singur ou are 78 de calorii si contine multe proteine care dau o senzatie de satietate. Consuma-le la micul dejun. Branza - Alege branza proaspata de capra sau branza feta pentru o doza buna de…

- Agentiile de turism, tour-operatorii si companiile de transport, prezente in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei (TTR) de la Romexpo, au venit cu oferte pentru toate buzunarele romanilor, incepand cu cele "soc" de la 1 euro cazarea in insule grecesti, pana la destinatii exotice si croaziere…

- Cu ocazia vacanței de Paște poți descoperi Evia, una dintre cele mai liniștite destinații europene care deși este a doua cea mai mare dintre insulele grecești nu se bucura de atata faima precum popularele Creta, Thassos sau Zakynthos. Insula Evia, puternic ancorata in tradiții și obieiuri, gazduiește…

- Alimentatia ajuta la prevenirea principalelor boli pancreatice. Iar daca ai fost deja diagnosticat cu o astfel de afectiune, regimul alimentar face parte din tratament, scrie realitatea.net.Buna stare a pancreasului se mentine respectand regulile generale ale alimentatiei sanatoase.

- Cine lucreaza cel puțin 8 ore pe zi și se straduiește sa aiba un stil de viața sanatos, știe deja ca cina e masa care vine la pachet cu cea mai mare bataie de cap. Gandește-te doar – dupa o zi lunga, dupa cateva zeci de minute de stat in trafic, cine mai are chef de gatit? De cele mai multe ori, in…

- Avertisment extrem de dur al specialistilor. Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%, conform unui studiu realizat pe un numar de peste o suta de mii de persoane adulte de o echipa internationala de oameni de stiinta.Vezi AICI care sunt alimentele…

- De la 1 martie, salariul minim net platit de Lidl si bonurile de masa oferite de companie fiecarui angajat vor depasi suma de 1.800 de lei net lunar, au spus pentru ECONOMICA.NET oficialii Lidl. Din 2018, fiecare angajat Lidl ia tichete de masa de 315 lei, in medie, lunar. Din acest…

- O universitate din Romania a facut cunoscute rezultatele unui studiu despre cat de sigur este sa mananci zapada. Despre concluzii se vorbeste intr-un material publicat de Associated Press News.

- Tavi Clonda a participat la preselectiile de la Eurovision de anul acesta cu piesa „King”, o melodie compusa si cantata in memoria regretatului Rege Mihai a Romaniei.Desi nu a reusit sa treaca mai departe in finala, cu piesa „King”, Tavi Clonda a fost coplesit de emotie cand a primit un mesaj din partea…

- In ziua de azi este destul de complicat sa ai o dieta echilibrata, care sa contina toti nutrientii necesari organismului tau. Oricat de blamat ar fi, zaharul este unul dintre acesti nutrienti fara de care celulele nu ar supravietui....

- Conținutul bogat in vitamina C și nivelul ridicat de antioxidanți din sfecla roșie contribuie la intarirea sistemului imunitar, prevenind instalarea virozelor și a starii de gripa in sezonul rece. Sfecla roșie poate fi integrata in dieta alimentara sub diverse forme (cruda, fiarta, coapta sau suc),…

- TEST. Cat de echilibrat mananci? Raspunde la opt intrebari și afla daca alimentația ta este corecta și sanatoasa sau ar trebui sa faci unele schimbari. 1. Iți este cunoscuta expresia “piramida alimentelor”? Ce inseamna? a. Absolut deloc. • b. Cred ca se refera la faptul ca in alimentația zilnica ar…

- Mai multa vacanta pentru elevi. Cand va incepe anul scolar 2018/2019 MEN a anuntat ca peste 77% dintre respondentii unui chestionar legat de structura anului scolar au optat ca scoala sa inceapa pe 17 septembrie, nu pe 10 septembrie, asa cum apare acum in calendarul institutiei, de asemenea, majoritatea…

- ZILE LIBERE 2018. Care sunt urmatoarele zile libere pentru romani. Incepand din 2016, Ziua Unirii Principatelor Romane a fost declarata nelucratoare și s-a alaturat sarbatorilor legale. Urmatoarele zile libere de care se vor bucura romanii anul acesta sunt la jumatatea primaverii, de Paste. Urmeaza…

- Specialistii dezvaluie marele secret. Mai multe alimente nu ar trebui mancate niciodata negatite. Cu toții știm ca trebuie sa evitam carnea cruda și ouale. Mai sunt insa și alte alimente pe care trebuie neaparat sa le gatești daca vrei sa le consumi, unele dintre ele fiind chiar o surpriza.Vezi…

- Dieta mediteraneana a intrat in patrimonul Unesco datorita beneficiilor pe care aceasta le aduce sanatații. Este cea mai sanatoasa cura de slabire din lume, adoptata din cele mai vechi timpuri.

- Pentru amatorii adevarati de fructe de mare, nu conteaza cum sunt preparate, atata timp cat gustul este desavarsit. Crevetii, insa, sunt cei mai cautati si mai apreciati, fiind rapid si usor de preparat.

- Alimentatia, stresul, consumul de alcool alaturi de tutun pot avea consecinte grave asupra sistemului digestiv. Tratamentele naturiste te pot ajuta sa calmezi si sa tratezi durerile de stomac, dar trebuie insotite de o dieta stricta.

- Intre idiotemele lumii noastre intra și superstițiile culinare de la inceput de an. Am auzit de atatea ori ca in noaptea de Anul Nou e bine sa mananci struguri ori ca nu e bine sa arunci mancarea sau sa mananci iepure. Dupa cum de Boboteaza e absolut interzis sa consumi alimente inainte de-a bea aghiazma.…

- Romanii ar putea avea, incepand cu 2018, inca o zi libera de la stat. La fel ca in alte 16 tari europene, un deputat de la UDMR propune ca Vinerea Mare, ziua rastignirii Mantuitorului Iisus Hristos, sa fie adaugata celor de Paste. Proiectul urmeaza sa fie votat in Parlament. Deocamdata, vom primi, pe…

- Dieta ketogenica este o dieta in care corpul arde grasimi pentru energie. De fapt, ketoza este o stare fiziologica si inseamna exact arderea acizilor grasi in mitocondrii (uzinele energetice ale organismului) prin beta-oxidare si formarea de corpi cetonici sau ketone (acetona, acidul aceto-acetic…