- Deputatul Nicolae Banicioiu, cel care i-a acordat primul ajutor lui Mihai Tudose, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa, ca fostul premier a suferit un infarct miocardic acut, i-au fost montate doua stenturi, iar in acest moment este in afara oricarui pericol.

- V. Stoica Șeful Directiei Generale de Control si Supraveghere Piata din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Paul Anghel, atrage atenția romanilor care – in aceasta perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale – cumpara pește in zilele in care acest produs poate fi consumat in…

- Aproape jumatate dintre romani țin macar cateva zile de post, in aceasta perioada, inainte de sarbatoarea Paștelui. Cum unele alimente sunt costisitoare, unele persoane aleg produse care costa mai puțin și sunt la indemana oricui.

- Zilele libere pe care angajații urmeaza sa le aiba in minivacanța de Paște de anul acesta vor fi patru la numar. Salariații de la stat, dar și cei din mediul privat se vor bucura de libere in 26 și 29 aprilie, cu ocazia sarbatorii Paștelui.

- Avertisment dur transmis de catre specialiști, dupa ce s-a descoperit faptul ca un medicament folosit de milioane de oameni produce efecte extrem de grave asupra sanatații! Despre ce pastile este vorba?

- Daca mananci cate un covrig dimineata, in drum spre serviciu, ar fi bine sa renunti la acest obicei. Medicii sustin ca banalii covrigi sunt un pericol pentru sanatate.Covrigii nu sunt deloc un mic-dejun sanatos.

- Gripa poate duce la deces chiar și dupa ce a fost tratata, potrivit unor studii realizate de Universitatea Columbia. Un pericol major pentru sanatate ar ramane dupa dispariția acestei boli.

- Cel putin zece substante chimice periculoase au fost descoperite in scutecele de unica folosinta pentru bebelusi, vandute in Franta! Analizele efectuate de Agentia Nationala de Sanatate din aceasta tara * au depistat inclusiv existenta Glifosatului, o substanta aflata de obicei in erbicide.