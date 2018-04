Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile solicitate la apartamentele din Timișoara, indiferent ca ne referim la cele aflate in blocuri noi sau vechi, sunt tot mai mari. Potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro, capitala Banatului ocupa, in luna martie, primul loc in clasamentul scumpirilor locuințelor din marile orașe din…

- Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibita, sunt doar cateva dintre locurile preferate de romani pentru minivacanta de Pasti. Pe iubitorii de traditii, Bucovina ii asteapta la incondeiat de oua in costume traditionale. Preturile, intre 700 si 2.500 de lei de persoana.

- Casa de moda Ellis, detinuta de designerul vestimentar Eli Laslean din Arad, a ajuns la afaceri de 200.000 de euro din productia si comercializare de tinute ofiice, de cocktail si rochii de seara pentru femei. Pentru casa de moda Ellis lucreaza 10 angajati, Eli Laslean avand doua showroomuri si…

- Asiguratorii au cerut miercuri președintelui ASF "sa manifeste diligența și rigoare in elaborarea acestei reglementari, pentru a elimina potențiale efecte negative asupra consumatorilor". Uniunea asiguratorilor (UNSAR) considera ca un astfel de corp de constatatori ar putea provoca prejudicii majore…

- Dupa o lunga perioada in care oferta de placi video de pe piata a fost depasita de cerere , lucru care a dus la preturi marite, din cauza folosirii acestora in minat monede virtuale, nVIDIA vine cu vesti bune pentru simplii utilizatori. Criptomonedele au deja patru luni de volatilitate extrema, piata…

- Un barbat de 43 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce politistii au descoperit in autoturismul pe care il conducea 1590 de pachete de tigari de contrabanda. Politistii de la Biroul de Ordine Publica din cadrul Politiei Lugoj au reperat autoturismul pe strada Filaret Barbu. Tigarile au fost descoperite…

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania, iar statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (613 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui studiu…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Anul trecut, in Brasov au fost finalizate 2.100 de locuinte noi, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Coldwell Banker Alpin, biroul local al companiei de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania. In prezent, 2.200 de locuinte se afla in diferite etape de dezvoltare in Brasov…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile Justitiei. Liberalii cer, de asemenea, suspendarea lucrarilor Comisiei Iordache, care urmeaza…

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Potriit unei analize a portalului de specialitate Imobiliare.ro, pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi scoase la vânzare la nivel national, în luna februarie, s-a majorat pâna la o valoare de 1.197 de euro pe metrul patrat util, fiind cu 2,1% mai mare…

- ​Jaguar a prezentat varianta de serie a primului sau SUV 100% electric numit i-PACE, model construit in Austria si care va fi livrat incepand cu luna iulie. Este un moment important pentru piata auto, fiindca vorbim de lansarea primului SUV electric premium de la Tesla Model X incoace. Preturile pornesc…

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA). Pentru persoane fizice tariful de referinta mediu este 756 lei, comparativ cu 692 lei conform tarifului de referinta anterior (+9%), iar pentru persoane juridice este de 1.752 lei comparativ…

- Vedem necesitatea unei schimbari a politicii de achizitie engross a energiei electrice. Daca preturile medii pe piata spot erau mai mici decat cele de pe piata forward, in 2018 s-a inversat aceasta tendinta si acum toata lumea se duce spre „cat mai repede posibil”, a spus Valeriu Binig, partener…

- Preturile la gaze din productia locala au crescut din aprilie anul trecut,s-au aliniat la pietele internationale, si sunt acum undeva la 90 leiMWh, nivel la care cred ca vor ramane deocamdata, a declarat Eric Stab, presedinte & CEO Engie Romania la ZF Power Summit . "Anul trecut,…

- În opinia lui Nasra, Câmpia Turzii, localitate recunoscuta în trecut pentru traditia fabricii Industria Sârmei S.A, este astazi o comunitate în care administratia locala nu are raspunsuri pentru mai multe realitati economice si sociale care vulnerabilizeaza urbea:…

- Economia Romaniei a consemnat un avans de 7%, in anul 2017, comparativ cu anul precedent. In ultimul trimestru al anului trecut, fața de de perioada similara din 2016, avansul produsului inter brut a incetinit la 6,9%, de la 8,8%. Este cea mai semnificativa creștere din ultimii zece ani, in…

- Piata terenurilor pentru constructii din suburbiile Capitalei este în stagnare. Potrivit agentiei imobiliare Lara, în ultimii doi ani, pretul loturilor a scazut, în medie, cu opt la suta, scrie publika.md Specialistii explica reducerea preturilor prin faptul ca cele mai…

- Aduce 2018 ieftiniri pe piata imobiliara? In Cluj-Napoca, unii investitori raman in expectativa Deși prețurile locuințelor au avut, per ansamblu, o traiectorie ascendenta pe tot parcursul lui 2017, ritmul de creștere a acestora a incetinit vizibil spre finalul anului – asta inclusiv in Cluj-Napoca,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnalistilor dupa sedinta BPN a PSD ca nu are de gând sa execute niciun social-democrat, infirmând ca pe "lista" s-ar afla personaje precum Niculae Badalau.

- Cercetarea, publicata in European Respiratory Journal, a descoperit ca vaporii provenind de la tigarile electronice ar putea favoriza aderarea bacteriilor responsabile de aparitia pneumoniei de celulele din membrana ce captuseste caile respiratorii. Studiul vine la scurt timp dupa ce oficiali din cadrul…

- In Anglia, prevalența fumatului adulților in anul 2016 a fost de 15,5% și, deși a scazut considerabil in ultimele decenii, fumatul ramane principala cauza preventiva a bolii și a deceselor premature și una dintre cele mai mari cauze ale inegalitaților in materie de sanatate. De la raportul precedent,…

- Persoanele care utilizeaza tigari electronice, numite generic ''vaperi'', ar putea fi mult mai vulnerabile la pneumonie, conform unui studiu recent, citat de Press Association. Cercetarea, publicata in European Respiratory Journal, a descoperit ca vaporii provenind de la tigarile electronice…

- Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat ca, pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, exista intre 30.000 si 50.000 de bugetari care au pierdut din venituri incepand din 1 ianuarie, iar mai mult de jumatate dintre…

- In 2018, ANRE intentioneaza sa modifice modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, potrivit presedintelui institutiei, Dumitru Chirita. „Anul acesta va fi anul schimbarii modelului de piata la energie electrica si gaze. Schimbarile vor fi realizate…

- „Nu stiu cate (pagini din dosar - n.r.) ma privesc pe mine, dar trebuie sa le iau pe toate ca nu stiu ce-o fi pe acolo. Nu stiu ce alti denuntatori mincinosi mai apar. Ca sa iau o copie scrisa, in forma scrisa, pe hartie, ma costa peste un miliard de lei si va mai spun ceva: cei care gestioneaza dosarul…

- Preturile biletelor pentru partida FC Dinamo – FCSB:Peluza Catalin Hildan (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza Catalin Hildan (Inel III): 10 lei; Peluza FCSB (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza FCSB (Inel III): 10 lei;Tribuna II EST (sectoarele 112, 113,…

- Potrivit unei analize realizate de Institutul National de Statistica pe un esantion de 8.216 manageri din mai multe domenii economice, rezulta ca in perioada urmatoare vor creste preturile in toate domeniile de activitate. La randul sau, compania de cercetare GfK Romania a realizat un studiu…

- Prețurile la pompa continua sa creasca luna de luna, România fiind campioana scumpirilor la combustibili din UE în ultima jumatate de an. Pragul de 6 lei pe litru este deja depașit de anumite sortimente de carburanți.

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, sustin crescatorii de animale afiliati ACEBOP, cerand supermarketurilor sa revizuiasca preturile pentru a incuraja consumul.

- Compania Samsung va prezenta oficial noule flagshipuri Galaxy S9 și S9 în data de 25 februarie, ia precomenzile vor începe din 2 martie.De asemenea, coreenii au anuntat deja cat va costa Galaxy S9 si S9+ in Coreea de Sud. Astfel, pretul pentru noul flagship va porni de…

- Gigantul Orange face o mutare importanta prin care vrea sa doboare concurenta. Liderul pietei de profil din Romania are planuri marete de extindere pe o importanta piata autohtona.Gervais Pellisier, CEO adjunct al grupului Orange si CEO al Orange Europa, vorbește depre o noua strategie a celor…

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Finala dintre Halep și Wozniacki este așteptata cu sufletul la gura de toata lumea și cel mai probabil Arena Rod Laver va fi plina la ora partidei. Cele 14.820 de locuri vor fi prea…

- „S-a scumpit energia, s-au scumpit gazele si celelalte utilitati. Sigur, acestea nu reprezinta mult in costurile de productie, dar au o influenta. S-a mai scumpit, insa, si transportul, fiind majorate preturile la carburanti, odata cu cresterea accizelor. Toate acestea vor determina majorarea cu…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Am vazut la televizor ca exista o noua formula de asigurare obligatorie, și anume, o polița RCA cu decontare directa, prin care, in caz de accident, plata o face mai operativ firma la care m-am asigurat eu, chiar daca vinovat este celalalt șofer. Cat costa o astfel de polița? (Anghel Iulian, Ilfov)…

- In anul 2017 au fost autorizați aproximativ 60.000 de metri patrați in Timișoara in complexe rezidențiale noi, in creștere cu 10% fața de anul 2016. La aceștia se adauga aproximativ 40.000 de metri patrați autorizați in comunele limitrofe orașului, potrivit datelor companiei de consultanța…

- Interesul pentru cladirile de birouri scumpește prețurile la terenuri in Cluj Prețurile la terenurile pentru cladirile de birouri s-au marit la Cluj cu pana la 15% in ultimul an, conform datelor companiei de consultanța imobiliara Colliers International, puse la dispoziția ZIUA de CLUJ. …

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, in timp ce, in categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor, releva datele…

- „Preturile de consum în luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie 2016 au crescut cu 3,3%. Rata medie a preturilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2017 – decembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2016 – decembrie 2016), calculata pe baza indicelui…

- In tutungeriile epocii ceaușite, țigarile Carpați fara filtru erau cele care faceau legea. Tigarile, care acum nu se mai gasesc, au ajuns sa coste o avere. Pe vremuri, in era comunismului, țigarile Carpați fara filtru erau cele mai cautate prin tutungeriile acelor vremuri. Un pachet de Carpați, cu care…

- Deputatii britanici au propus vineri impunerea unei taxe asupra paharelor de cafea de unica folosinta si utilizarea banilor ce vor fi astfel obtinuti pentru a imbunatati procesul de reciclare a acestor produse, dintre care mai multe milioane sunt aruncate in fiecare an. Fondurile astfel obtinute…

- In Republica Moldova, țigarile au crescut in preț pe fondul creșterii accizelor la acestea și al creșterii prețului minim de vinzare cu amanuntul, relateaza NOI.md. Astfel, in conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018, adoptata de Parlament, in Moldova, de la 1 ianuarie 2018, prețul minim…

- Jurnal de Caras-Severin a informat cititorii vizavi de schimbarile practicate de TUR Resita. Daca pana acum pensionarii beneficiau de 16 calatorii gratuite, lunar, de acum incolo, varstnicii Resitei vor fi obligati sa scoata ceva bani din buzunar. Prețul unui abonament lunar valabil pe toate…

- Apple va lua aceasta masura din cauza numarului redus de comenzi. Conform unui raport publicat de DigiTimes, comenzile pentru iPhone X nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor. Prin urmare, Apple ar putea sa reduca pretul de vanzare, ca sa stimuleze cumpararea noului gadget. Mai…