- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din Halmeu au descoperit, ascunse intr-un spatiu special amenajat in rezervorul si bordul unui autoturism, 1.170 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “S-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, ascunse intr-un spațiu special amenajat in rezervorul și bordul unui autoturism, 1.170 pachete cu țigari, de proveniența ucraineana. Ieri, 08 mai a.c., in jurul…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul P.T.F. Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, ascunse intr-un spatiu special amenajat in podeaua unui autoturism condus de un cetațean roman, aproximativ 1.640 pachete cu țigari de proveniența ucraineana. Intreaga cantitate de tigari…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret și la ”frontiera verde”, peste 36.000 pachete cu țigari, in valoare de 415.530 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. In data de 05.05.2019,…

- Politistii de frontiera din Siret- ITPF Sighetu Marmatiei au depistat un cetatean ucrainean care conducea un microbuz marca Mercedes, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Italia. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “In cursul serii de ieri, mai exact in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au confiscat in ultimele 24 de ore 7.148 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 81.500 de lei. Vineri, 19 aprilie, la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu structura a ITPF Sighet – a ajuns un cetațean maghiar, in varsta…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, ascunse intr-un spațiu special amenajat in rezervorul unui autoturism, 350 pachete cu țigari, de proveniența ucraineana. Ieri, 15 aprilie a.c., in jurul orei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu impreuna cu lucratorii vamali au descoperit,ascunse in podeaua dubla a unui automarfar incarcat cu cherestea, 6.540 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana. * Ieri, 14 aprilie a.c., in jurul orei 5.30, la Punctul de Trecere…