Țigări în valoare de 75.300 lei confiscate la frontiera de nord Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 6.400 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Azi dimineața, in jurul orei 02.00, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației s-a desfașurat o acțiune pe linia […] The post Țigari in valoare de 75.300 lei confiscate la frontiera de nord appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

