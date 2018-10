Țigări fără timbru Bulgaria. O nouă lege, mai drastică Masura survine dupa ce in august in Bulgaria au fost desfiintate cinci fabrici clandestine de tigari, dar detinatorii acestora nu au putut fi urmariti in justitie pentru fapte legate de prelucrarea tutunului. Conform amendamentului adoptat joi, in prima lectura, la Codul penal, realizarea de produse din tutun fara licenta va fi pasibila de unul pana la 10 ani de inchisoare si amenzi de 10.000 pana la 50.000 de euro, in timp ce detinerea ilegala de echipamente de productie poate fi pedepsita cu trei ani de inchisoare. Pana acum, in Bulgaria era sanctionata doar vanzarea de tigari fara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

