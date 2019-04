Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un cetațean roman care avea ascunse in bagajele personale peste 400 pachete cu țigari de proveniența ucraineana. In data de 29.04.2019, in jurul orei 23.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare in țara, un cetațean roman, in varsta de 47 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen. Existand suspiciuni ca acesta transporta țigari, polițiștii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanunțit asupra autoturismului,…