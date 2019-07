Un barbat din Ucraina este cercetat dupa ce in autoutilitara condusa de aceasta au fost gasite cateva zeci de pachete de țigari de contrabanda. Barbatul, in varsta de 49 de ani, a fost oprit in trafic pe str. Alexandru cel Bun din orașul Siret. Polițiștii au controlat autoutilitara iar sub scaunul din partea dreapta fața […]