Ţigări ascunse în podeaua autoturismului depistate în FRONTIERA Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul P.T.F. Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, ascunse intr-un spatiu special amenajat in podeaua unui autoturism condus de un cetațean roman, aproximativ 1.640 pachete cu țigari de proveniența ucraineana. Intreaga cantitate de tigari in valoare de 2.457 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar cetateanul roman a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei. In data de 08.05.2019, in jurul orei 01.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, pe sensul de intrare in tara,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

