Ţigani români, linşaţi de francezi în suburbiile Parisului, pe baza unor zvonuri false. Imagini şocante VIDEO "Vanatoarea de romi" a avut loc luni seara si a avut la baza zvonuri false care circulau pe retelele de socializare, referitoare la rapirile de copii. Potrivit presei franceze, circa cincizeci de persoane inarmate cu cuțite și bastoane au ars doua autoutilitare deținute de romi și un vehicul privat in Bobigny. De asemenea, in Clichy-sous-Bois, aproximativ douazeci de persoane au intrat intr-o tabara in care se aflau 23 de membri ai comunitații rome si i-au luat la bataie. Pe unele imagini se spune ca tiganii ar fi de origine romana. Incidente similare au fost raportate in Aubervilliers, Noisy-le-Sec… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

