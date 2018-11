Stiri pe aceeasi tema

- ITM Constanta a deschis o ancheta in cazul barbatului de 44 de ani decedat astazi la Chirnogeni in timp ce efectua lucrari la un pod. Potrivit ITM Constanta, in data de 29.10.2018 ora 10:15 la SC DAF TRANS 2000 SRL ndash; SANTIER CHIRNOGENI a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat.Victima…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata (DIICOT), alaturi de politisti si jandarmi, au descins ieri inca de la primele ore ale diminetii in comunitatile de romi din Ciurea si Grajduri. Perchezitii au avut loc la mai multe palate ale unor romi din cele doua comunitati…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul Ferdinand din municipiul Constanta. Din primele informatii un pieton a fost ranit. Potrivit ISU Dobrogea, victima este constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Doi cetateni israelieni au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind acuzati ca au vandut cocaina in mai multe locatii din Bucuresti, respectiv la o terasa, in parcarea exterioara a unui centru comercial, dar si in apropierea unei sali de gimnastica. Potrivit unui comunicat al DIICOT,…

- Rasturnare de situație in cazul barbatului care s-a sinucis ieri, pe linia de tren, dupa ce a lovit cu mașina un pieton. Anchetatorii au stabilit ca acesta iși cunoștea de fapt victima. Cei doi ar fi fost rivali in dragoste! Barbatul din Focșani care s-a sinucis ieri seara, dupa ce a lovit cu mașina…

- Un grav accident rutier s-a produs astazi in comuna Ciurea din judetul Iasi. Doi copii au fost transportati in stare grava la spital dupa ce au fost calcati de o duba in timp ce se jucau cu un skateboard pe o strada. Acestia ar fi ajuns pe sensul de mers al autoutilitarei, iar impactul nu a mai putut…