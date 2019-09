Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul „Colectiv”, care a urmarit derularea evenimentelor de dupa tragedia din 2015, a fost proiectat in premiera la Festivalul de Film de la Veneția. Bazat pe investigatiile echipei de jurnalisti de la Gazeta Sporturilor, condusa de Catalin Tolontan, filmul va avea premiera Nord-Americana la…

- Netflix a lansat primul trailer pentru filmul intitulat „El Camino: A Breaking Bad Movie“, continuarea serialului de succes, si a anuntat ca premiera este programata pentru luna octombrie a acestui an. In plus, dupa indelungi speculatii, platforma a confirmat ca Aaron Paul isi reia rolul.

- Filmul produs de Netflix 'In The Tall Grass', in regia lui Vincenzo Natale si bazat pe o povestire a lui Stephen King si Joe Hill, va inaugura la 3 octombrie SITGES - International Fantastic Film Festival din Catalonia, au informat joi organizatorii citati de EFE. Este vorba de…

- Comedia romaneasca ”Pup-o, ma!”, in care protagonistii sunt trei actori originari din Zalau: Cosmin Selesi, Alexandru Pop (cunoscut drept Varu` Sandel) si Alin Panc, poate fi vizionata și pe renumita platforma de filme Netflix. Pelicula a fost lansata in cinematografele din toata in tara anul trecut…

- Regizorul de animatie Richard Williams, care a creat celebrul personaj Roger Rabbit, a murit vineri 16 august la 86 de ani, a anuntat familia sa intr-un comunicat citat de EFE. Triplul laureat cu premiul Oscar s-a nascut la Toronto (Canada), dar s-a mutat in Marea Britanie in anii 50. Richard Williams…

- Filmul „Western Stars”, debutul in regie al lui Bruce Springsteen, va fi lansat in cinematografe toamna aceasta de Warner Bros., dupa ce va fi prezentat in premiera mondiala la Festivalul de la Toronto potrivit news.roLungmetrajul il prezinta pe muzicianul american interpretand alaturi de…

- Filmul ”Oh, Ramona!”, bazat pe cartea ”Suge-o, Ramona!” a lui Andrei Ciobanu, a ajunspe Netflix, dar a stabilit un record negativ, fiind cel mai prost film, conform criticilor din strainatate.”Glumele și personajele sunt de trei ori copiate din filme mai amuzante; replicile istețe sunt livrate printr-un…