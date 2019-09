Stiri pe aceeasi tema

- Tiesto, unul dintre cei mai cunoscuti DJ din lume, s-a casatorit cu iubita lui, modelul Annika Backes, pe 21 septembrie, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Amangiri, o statiune de lux construita in desertul din statul american Utah, informeaza site-ul revistei People. Artistul olandez, al carui…

- DJ Tiesto s-a casatorit cu iubita sa, modelul Annika Backes, dupa patru ani de relație. Muzicianul in varsta de 50 de ani – pe numele sau adevarat Tijs Michiel Verwest – s-a casatorit cu Annika, de doar 23 de ani, sambata, intr-o ceremonie fastuoasa, incarcata de soare și … nisip. View this post on...…

- DJ-ul olandez Tiesto s-a casatorit cu modelul Annika Backes, sambata, dupa patru ani de relație, iar ceremonia a avut loc in fața a 80 de invitați, in hotelul de lux Amangiri, din statul american Utah, potrivit contactmusuc.net, scrie Mediafax.DJ-ul olandez, al carui nume real este Tijs Michiel…

- DJ-ul olandez Tiesto s-a casatorit cu modelul Annika Backes, sambata, dupa patru ani de relatie, iar ceremonia a avut loc in fata a 80 de invitati, in hotelul de lux Amangiri, din statul american Utah, potrivit mediafax.ro.

- Peter Lindbergh, considerat unul dintre cei mai buni fotografi de moda si „creatorul” supermodelelor din anii '90, a murit la varsta de 74 de ani.Ultimul sau proiect a fost realizat pentru numarul din septembrie al revistei Vogue UK, coordonat de Meghan Markle, scrie El Pais. Anuntul…

- Matt Belamy, in varsta de 41 de ani, liderul trupei britanice Muse, s-a casatorit cu partenera sa, modelul Elle Evans, in varsta de 29 de ani, la un an de cand s-au logodit, in decembrie 2017, potrivit The Hollywood Reporter, scrie news.ro.Bellamy are un fiu, Bingham in varsta de 8 ani, din…

- Ultimele saptamani au fost dificile pentru Irina Shayk, dupa ce s-a desparțit de actorul de la Hollywood, Bradley Cooper, dar pe plan profesional ii merge foarte bine. Rusoaica de 33 de ani a fost numita cel mai bun model pentru costume de baie din lume in 2019, devansandu-le pe Emily Ratajkowski și…