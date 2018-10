Tichetele de vacanță au influențat pozitiv turismul covăsnean Incepand cu anul 2018, toți bugetarii ar trebui sa primeasca, conform OUG 46 din 30 iunie 2017 , tichete de vacanța in valoare de 1.450 de lei, aceste tichete fiind destinate folosirii in turismul intern. Acest privilegiu al bugetarilor are efecte pozitive asupra tuturor factorilor implicați. Voucherul de vacanța poate fi utilizat exclusiv in unitațile […] Articolul Tichetele de vacanța au influențat pozitiv turismul covasnean apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

