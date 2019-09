Tichetele de masa sa fie 20 de lei - proiectul, la vot in Senat Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei.



Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa, de 15,18 lei inainte de impozitare, nu este suficienta pentru a cumpara o masa de pranz a carei valoare medie este de 21,4 lei.



Potrivit social-democratilor, valoarea pe zi a tichetului de masa din Romania este printre cele mai mici din Europa.



Senatul este prima camera legislativa sesizata…

Sursa articol si foto: business24.ro

