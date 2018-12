Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu a facut dezvaluiri emoționante despre perioada Craciunului și și-a amintit cu placere de perioada copilariei. De asemenea, artistul a vorbit despre un loc drag sufletului sau. „Odata ce ai copii, usor, usor, incepi sa iti revezi viata ta. Cred ca nu exista alta legatura cu viata ta, nu…

- Direcția de Asistența Sociala (DAS) Arad a organizat in perioada 19-21 decembrie 2018 o serie de acțiuni dedicate Craciunului. Participanții la aceste acțiuni au fost beneficiarii din cadrul centrelor din subordinea DAS, respectiv, copiii de la Centrul Curcubeu, tinerii de la Centrul Creativ, beneficiarii…

- Acțiune inedita organizata, astazi, in Piața Unirii. Un sandwich uriaș, lung de 101 metri, a fost realizat in cadrul unei acțiuni organizata de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara. Instituția a dorit sa marcheze in acest mod 101 ani de la inființarea cantinei sociale din oraș. In…

- Municipiul Bacau, prin Directia de Asistenta Sociala, va distribui tichetele valorice acordate pensionarilor pentru achiziționarea de alimente de baza, incepand cu data de 28 noiembrie 2018, prin Poșta Romana, la domiciliul beneficiarilor.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Hunedoara au inceput o ancheta in cazul fetitei de zece ani din localitatea Burjuc care a fost violata timp de mai multe zile de tatal sau. Inspectorii sociali au stabilit ca nu se impune o masura de protectie…

- In cursul zilei de miercuri, angajatii de la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei au batut din usa in usa pentru a verifica disponibilitatea locuitorilor din blocurile afectate de a se muta in locuinte sociale. Totul va fi decis dupa finalizarea expertizei tehnice. Certa este doar cauza:…

- Pentru a veni in sprijinul cetatenilor care nu au carte de identitate valabila si doresc sa participe la Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei, Serviciile pentru Evidenta Persoanelor vor lucra cu publicul atat sambata, 6 octombrie 2018, cat si duminica, 7 octombrie 2018, intre orele 07.00…

- La nivelul municipiului se acorda, incepand din septembrie, ajutoare pentru familiile cu venituri reduse, din Brasov. Acestea inca pot solicita „Tichetul de gradinita”, care in valoare de 50 de lei. Acest tip de ajutor se acorda lunar in perioada septembrie – iunie, cu conditia ca minorul sa frecventeze…