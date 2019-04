Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Targu Jiu vor acorda anul acesta, cu ocazia sarbatorilor de Paște, 721 de tichete sociale personelor nevoiașe din municipiu. Valoarea unui tichet este de 40 de lei, acestea urmand a fi acordate persoanelor singure sau familiilor al caror ...

- Ca și in anii trecuți, mai multe companii care-și desfașoara activitatea pe teritoriul Romaniei au anunțat ca le vor oferi angajaților tichete cadou pentru Sarbatorile Pascale și tichete de vacanța pentru 1 Mai.

- In ultimii ani, ponderea firmelor romanesti in economie a scazut, in favoarea celor straine. Insa daca profitabilitatea companiilor autohtone este dubla sau tripla fata de cea a firmelor straine, angajatii din companiile straine au o productivitate mult mai mare.

- 1 din 2 români din mediul urban ar dori sa devina antreprenor. 70% dintre ei considera ca antreprenoriatul reprezinta motorul creșterii economice, iar activitatea marilor companii este apreciata doar de 2 din 10 români, arata un studiu iVOX.Citeste cotinuarea pe StartupCafe.ro

- De la 1 martie 2019, cel mai mic venit brut oferit de Lidl va avea o medie lunara de 3.500 lei, adica 2.180 de lei net. Retailer-ul continua sa se concentreze pe imbunatațirea sistemului de compensații și beneficii, toți angajații avand in anul 2019 o creștere a venitului. Astfel, și in acest an financiar,…

- Gic Nosag Metal, companie cu peste 650 salariati, angajeaza inginer automatist si electrician. Gic Nosag Metal, companie cu peste 650 salariati, specializata in productia de subansamble auto din metal obtinute prin procese de ambutisare si sudura; Angajeaza: INGINER AUTOMATIST ELECTRICIAN Cerinte: Studii…