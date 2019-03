Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila este umeda ori acoperita de polei, gheata, zapada sau mazga, trebuie sa circulati cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, avand in vedere ca distanta de franare in astfel de conditii este mult mai mare. Evitati actionarea…

- OUG 114 a adus noutati si pentru sistemul de pensii. Ordonanta a venit cu optiunea de a face transferul contributiilor adunate in Pilonul II de pensii catre sistemul public de pensii, insa in anumite conditii. „OUG 114 a venit cu optiunea de a aface transferul din Pilonul II de pensii. Aceasta optiune…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, l-a ironizat si atacat, luni, pe Liviu Dragnea, pe tema reducerii bugetului serviciilor secrete pentru a da bani la sanatate, mai precis pentru un program prin care copiii sa primeasca gratuit vitamina D.

- O organizatie neguvernamentala condusa de un fost ministru de externe canadian propune ca fondurile confiscate dictatorilor sa fie utilizate pentru ajutarea refugiatilor, initiativa care va fi supusa joi aprobarii ambasadorilor acreditati la Natiunile Unite si la organizatii internationale cu sediul…

- Dezvoltatorii imobiliari ar putea fi obligati sa nu permita locuirea unui imobil decat dupa semnarea procesului verbal de receptie a constructiei, la terminarea lucrarilor, prevede un proiect depus la Senat, in procedura de urgenta.

- Elevii de clasa a XII-a de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” s-au gandit sa faca sarbatorile unei familii amarate din Alba Iulia, mai frumoase și mai fericite. Așa se face ca banii care au ramas de la organizarea Balului Bobocilor de anul acesta au fost folosiți pentru a cumpara cadouri și…

- ”Ii solicit public lui Calin Popescu Tariceanu sa impiedice distrugerea Pilonului 2 de pensii. Fac aceasta solicitare, avand in vedere ca Pilonul 2 de pensii a fost creat in mandatul de prim-ministru al lui Calin Popescu Tariceanu. La acel moment, domnul Tariceanu stia bine ca fara Pilonul 2 de pensii,…

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut de la Ministerul Finanțelor Publice (MFP) un imprumut de 19 milioane de lei, acordat prin Trezoreria Statului, se arata intr-un comunicat emis de CJ Dolj. Potrivit președintelui CJ, Ion Prioteasa (foto), suma va fi folosita ...