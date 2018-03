Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii incep sa extinda pachetele de beneficii oferite salariatilor si ofera tichete valorice si carduri-cadou de Paste atat salariatilor, cat si copiilor acestora, spun reprezentantii emitentului de tichete si carduri de beneficii Edenred.

- Noul Contract Colectiv de Munca al CE Oltenia a fost semnat, in data de 21 martie 2018, de catre reprezentanții administrației și ai celor patru federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate, și depus ulterior la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj pentru inregistrare…

- Deficitul de forta de munca de pe piata trezeste creativitatea specialistilor de resurse umane: angajatorii extind pachetele de beneficii, oferind tichete si carduri cadou de Paste nu doar salariatilor, ci si fiecarui copil minor al acestora.

- Beijingul intentioneaza sa introduca taxe in valoare de trei miliarde de dolari, ca masuri de raspuns la importurile de produsele americane, inclusiv carne de porc, fructe si tevi de otel, a indicat vineri Ministerul chinez al Comertului, citat de agentia DPA.Demersul survine la cateva ore…

- De cand a semnat cu FCSB, mijlocașul ofensiv n-a dat niciun gol in 11 meciuri și a devenit rezerva. Regresul lui pare copy/paste dupa experimentul cu Andrei Pavel, alt fotbalist pe care Becali il cumparase din Moldova, un atacant ajuns la 25 de ani in "C". Cine semneaza cu FCSB iși pierde cheful de…

- Piata muncii este extrem de dinamica. Nu doar angajatii si angajatorii trebuie sa se adapteze noilor cerinte, insa si legislatia trebuie sa tina pasul cu tendintele. In Romania, legislatia muncii a inceput usor-usor sa se adapteze si sa imprumute modele de bune practici din legislatia din Occident.…

- Alexandra Timar (28 de ani) este din Arad si de mai multe luni desfasoara ample campanii de filantropie pentru copiii si batranii sarmani din mediul rural, actiunile sale starnind un val impresionant de solidaritate in randul romanilor din tara si strainatate.

- Companiile din Romania, implicit și o parte dintre cele salajene, apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-și rasplati angajații, astfel ca cifrele legate de acestea cresc de la un an la altul. Inca din anul 2016 cand noua legislație a intrat in vigoare, tichetele cadou sunt scutite de impozit…

- PRIME DE PASTE. Companiile din Romania apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-și rasplati angajații, astfel ca cifrele legate de acestea cresc de la un an la altul. Cererea pentru astfel de tichete a crescut cu 40% fata de anul trecut si aduc si o serie de beneficii fiscale angajatorului.…

- In ultimii cinci ani, vanzarile pe fiecare benzinarie Petrom au crescut in medie cu circa 14%, in contextul in care numarul de statii a ramas aproape neschimbat. Pentru businessul Petrom din regiune, evolutia din Romania este o situatie unica in contextul in care vanzarile din Moldova, Bulgaria…

- De la an la an, numarul companiilor care aleg sa iși motiveze și sa iși fidelizeze angajații a crescut, iar peste 70% dintre acestea folosesc tichete valorice. Angajatorii aleg ocazii precum 8 Martie, 1 Iunie, Sarbatorile de Paște sau Craciun pentru a-și arata recunoștința fața de fiecare angajat in…

- TICHETE CADOU DE PASTE. Companiile din Romania apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-și rasplati angajații, astfel ca cifrele legate de acestea cresc de la un an la altul. Inca de la 1 ianuarie 2016 cand noua legislație a intrat in vigoare, tichetele cadou sunt scutite de impozit pentru…

- Tichetele de masa, gata pentru lansare. Guvernul a aprobat regulamentul care include prevederile privind modul de funcționare a tuturor participanților implicați în acest sistem – angajatorii care ofera tichetele de masa, agenții economici, dar și operatorii care emit aceste tichete. …

- Academia Victor Hanescu ofera burse copiilor talentați. „Cand am inceput sa urc spre performanța, mi-a fost din ce in ce mai dificil. Academia Victor Hanescu s-a nascut din credința ca talentul, atunci cand este susținut de un antrenament serios, reprezinta secretul succesului fiecarui campion. In Romania,…

- Academia Victor Hanescu s-a nascut din credința ca talentul, atunci cand este susținut de un antrenament serios, reprezinta secretul succesului fiecarui campion. In Romania, accesul la sportul de performanța este adesea impiedicat de condiții materiale sau financiare, capabile sa demotiveze un copil…

- ADVERTORIAL. La fel cum a facut in fiecare an, și in 2018, compania Vivalia lanseaza in Timișoara un nou proiect rezidențial cu și mai multe beneficii și avantaje pentru viitorii clienți. Noul proiect este Vivalia Grand #V5, este localizat in aceeași zona ca Vivalia Grand #V4 și este menit sa completeze…

- United Way Romania, organizatie non-guvernamentala cu sediul in Bucuresti, deruleaza proiecte in domenii precum educatie, sanatate si integrare pe piata muncii. ONG-ul schimba fata cladirilor si le transforma in centre comunitare, unde copii si parintii pot invata, si cauta solutii la problemele…

- Scopul martisorului este de a aduce vestea innoirii, speranta, bucuria, iubirea si concilierea in vietile oamenilor care il daruiesc sau il primesc. Traditii Martisorul este daruit mai intai intre oameni, apoi este oferit plantelor si, prin extensie, intregului Univers. Astfel, prin…

- Familiile cu o situatie financiara modesta din municipiul Targu Jiu vor beneficia si anul acesta de tichete sociale din partea primariei, cu ocazia sarbatorilor pascale. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40 de lei. Primesc tichete...

- Acestea sunt cateva dintre masurile minimale pe care trebuie sa le asigure angajatorii pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber in perioadele cu temperaturi scazute. Masurile sunt cuprinse in OUG 99/2000. Este vorba despre temperaturi sub -20°C…

- In Romania, in perioada ianuarie-februarie 2018, au fost lansate aproximativ 26 de oferte initiale de monede (ICO-uri) cu scopul de a finanta proiecte sau idei de afaceri, existand riscul ca piata sa fie inundata de cantitate in dauna calitatii investitiilor, a anuntat luni compania de consultanta…

- Piața neagra, in scadere Piața neagra a țigaretelor a scazut semnificativ in ianuarie 2018 (2,7 p.p. fața de noiembrie 2017), pana la 15,6% din totalul consumului. Este cea mai importanta scadere inregistrata din martie 2016, iar procentul se afla ușor sub media anuala a comerțului ilegal din 2017,…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele…

- Prin implementarea masurilor active din Programul de ocupare, in anul 2017, Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca a contribuit la incadrarea in munca a 52.313 tineri sub 25 de ani, din care 26.043 tineri NEETs. Categoria de tineri NEETs include tineri care nu au reusit sa se integreze pe piata…

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- Piata FMCG a inregistrat in 2017 o crestere semnificativa de 7% pentru bunurile de folosinta curenta cumparate pentru consumul casnic, in spatele acestei evolutii aflandu-se procesul de majorare a preturilor ca urmare a inflatiei si nu cresterea volumelor cumparate, potrivit unui studiu GfK. Potrivit…

- Ratele de dobanda pe piata titlurilor de stat au crescut saptamana trecuta, in medie cu cinci puncte, pe fondul influentelor din pietele internationale, inclusiv semnalele de majorare a presiunilor inflationiste care au condus la cresterea probabilitatii privind intensificarea ciclului monetar post-criza…

- 3 din 5 companii care acorda beneficii extrasalariale vor oferi in acest an tichete si carduri cadou angajatilor de 8 Martie, de Paste, 1 iunie sau de Craciun, potrivit estimarilor Edenred. 0 0 0 0 0 0

- Cuplurile primesc alta misiune de la Gina. De data aceasta, vedetele trebuie sa-i cumpere un cadou in valoare de 2 euro. Asta in condițiile in care ei sunt nevoiți sa se descurce cu un euro pe zi, bani cu care sa iși acopere mancarea și cazarea. Ce ziceți, s-au descurcat?

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta a atribuit recent un contract de achizitie servicii de imprimare si asigurarea functionalitatii si securitatii tichetelor valorice, precum si de distribuire a tichetelor valorice la beneficiarii inscrisi in programul "Respect". Potrivit licitatiapublica.ro,…

- Grupul britanic Vodafone a confirmat vineri, 2 februarie, ca este intr-o faza initiala a discutiilor cu grupul american Liberty Global, patronul UPC Romania, privind posibila achizitie a anumitor active telecom detinute de americani pe piata europeana. In Romania, Vodafone, al doilea mare operator local…

- Pana la sfarșitul lunii iulie urmeaza sa fie aprobat un nou Cod al Procedurilor Parlamentare, unde va fi un capitol separat despre Etica și Deontologia deputaților. Informația a fost declarata de catre președintele Parlamentului, Andrian, Candu in cadrul emisiuneii „Buna seara" de la Moldova1.

- Potrivit unei analize realizate de Institutul National de Statistica pe un esantion de 8.216 manageri din mai multe domenii economice, rezulta ca in perioada urmatoare vor creste preturile in toate domeniile de activitate. La randul sau, compania de cercetare GfK Romania a realizat un studiu…

- Peste o mie de joburi vacante si salarii atractive. Asta au propus in jur de 30 de agenti economici somerilor care au venit la Targul locurilor de munca, organizat in cadrul celei de a XVII-a editie a Expozitiei "Fabricat in Moldova".

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca afirmatiile sefului statului de la ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre noul Guvern nu au decat "o pura valoare politica". "In Romania, atata vreme cat sunt respectate procedurile de dezbatere, de transparenta,…

- Masinile second-hand. VEZI la ce trebuie sa fii atent inainte de face actele In ultimii ani, piata auto de second-hand din Romania a avut fluctuatii constante, asta datorita influentei taxei auto, care fie incuraja, fie descuraja importul sau revanzarea interna a automobilelor. Conform unor statistici…

- Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea Europei Centrale si de Est, de 12,17 miliarde de euro. Ritmul de crestere a pietei romanesti este, conform studiului JLL Romania, cu mult peste cel al intregii regiuni (3,3% fata de 2016), dar, cu toate acestea, volumul din Romania ramane…

- Comunicarea dintre politisti va fi una mai rapida si mai eficienta. Acest lucru va fi posibil datorita celor 56 de statii radio TETRA oferite astazi in dar de catre Ambasada Statelor Unite si PNUD Moldova.

- Efectivul salariatilor la sfarsitul lunii noiembrie 2017 a fost in judetul Brasov de 182.779 persoane, aproximativ egal cu cel inregistrat la sfarsitul lunii precedente. Fata de luna noiembrie a anului 2016, numarul salariatilor a fost mai mare, insa, cu 6.547 de persoane. Astfel, Brasovul se mentine…

- ♦ Pe piata romaneasca s-au semnat anul trecut peste 105 tranzactii care au avut o valoare de minimum 5 mil. euro, a caror valoare cumulata a fost de 4 - 4,6 mld. euro ♦ Cele mai fierbinti trei domenii au fost energia, serviciile financiare si tehnologia (impreuna cu media si telecom), tranzactiile totale…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 miliarde de euro in 2017, arata o analiza a companiei de consultanța Deloitte Romania, realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania s-a cifrat la 4 - 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017, reiese din informatiile prezentate miercuri, intr-o conferinta de presa, de oficiali ai Deloitte Romania. Conform companiei, aceasta cifra include si tranzactiile…

- Cadrele didactice vor primi, incepand cu luna martie 2018, vouchere de vacanța, dupa cum a anunțat ministrul Educației Naționale. Tichetele de vacanța vor avea o valoare de maxima de 1.450 de lei. Ceea ce trebuie sa știe dascalii este faptul ca aceste tichete sunt valabile doar pe teritoriul Romaniei…

- Doi soți originari din Moldova, l-au dat in judecata pe faimosul motociclist italan, Valentino Rosii, din caza ca aceștia au fost concediați și cer despagubiri morale in valoare de 114.000 de euro.

- Postul TV de stat din Federația Rusa „Россия 1” a difuzat un reportaj intitulat ”Запрещенный репортаж Россия-1: "Сделано в Молдавии": Европа не заинтересована” (in traducere: „Reportajul Rossia 1 interzis: ”Fabricat in Moldova”: Europa nu este interesata”), in care jurnalistul rus afirma ca cea mai…

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale propune modificari la Codul Muncii ce se refera la capitolul concedierilor în masa a angajaților. Proiectul de lege de modificare a Codului Muncii urmeaza sa fie examinat la prima ședința din acest an a Executivului,…

- ♦ Piata creditelor continua sa aiba un potential bun ♦ Canalele la distanta, banca mobila sau electronica, centrele de contact, vor evolua in continuare ♦ Prioritare sunt investitiile in digitalizare si imbunatatirea calitatii serviciilor.

- Din ianuarie 2018, ajutorul de deces dispare din obligațiile angajatorilor. De acum inainte, angajatorii nu mai sunt obligați sa acorde salariaților ajutor de deces deoarece CAS-ul este datorat acum exclusiv de salariați. In situația in care moare un salariat sau un membru de familie al acestuia, legislația…

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…