Stiri pe aceeasi tema

- Peste 14.000 de companii vor oferi anul acesta angajatilor tichete cadou de Paste, in timp ce 3.000 de firme si institutii publice le vor acorda si tichete de vacanta de 1 Mai, conform estimarilor realizate de o societate emitenta de carduri si tichete de beneficii pentru

- Peste 14.000 de companii vor oferi anul acesta angajatilor tichete cadou de Paste, in timp ce 3.000 de firme si institutii publice le vor acorda si tichete de vacanta de 1 Mai, conform estimarilor realizate de o societate emitenta de carduri si tichete de beneficii pentru salariati. "Vacanta prelungita…

- Compania emitenta de carduri si tichete de beneficii Edenred Romania a anuntat, marti, ca 14.000 de companii vor oferi angajatilor, anul acesta, tichete cadou de Paste, in timp ce 3.000 de companii si institutii publice le vor acorda si tichete de vacanta de 1 Mai.

- Cu ocazia sarbatorilor pascale, municipalitatea ieșeana va acorda, pentru al XV-lea an consecutiv, ajutoare sub forma de carnete cu tichete sociale valorice. Prin intermediul Direcției de Asistența Sociala Iași, acestea vor fi distribuite pensionarilor cu pensii de pana la 800 de lei inclusiv (pensionari…

- Femeile reprezinta 52% din forța de munca a Romaniei, iar de 8 Martie exista un beneficiu extrasalarial special pentru ele. Vouchere 8 martie, pentru femei. Ce valoare au. Conform cadrului fiscal (Legea 165/2018), angajatorii pot acorda doamnelor, cu ocazia zilei de 8 Martie, vouchere cadou in valoare…

- VOUCHERE CADOU DE 8 MARTIE. Vouchere 8 martie, pentru femei. Ce valoare au. Conform cadrului fiscal (Legea 165/2018), angajatorii pot acorda doamnelor, cu ocazia zilei de 8 Martie, vouchere cadou in valoare de 150 de lei. Voucherele cadou astfel oferite sunt scutite de impozite și contribuții sociale…

- Baieții din trupa 7Klase au pus la cale o aventura urbana care sa fie in ton cu refrenul piesei “Fata care nu ma lasa”. Aflați in București și inarmați cu acordeoane, contrabas, chitara și cajon, cei 5 baieți din Republica Moldova au sarit gardul și au intrat in casa vloggeriței Andra Gogan, ca sa-i…

- Prin HCL nr. 216/2014, republicata conform HCL nr. 312/2014, s-a aprobat acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” de doua ori pe an (de Sarbatorile Pascale și Craciun) persoanelor varstnice cu domiciliul stabil in Municipiul Brașov care au implinit varsta legala de pensionare, (respectiv femei…