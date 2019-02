Tichete bicicletă. Bani pentru angajaţi din partea firmei Acești bani ar urma sa fie acordati atat salariaților de la stat cat și celor de la companiile private dar numai celor care sunt angajați cu contract de munca. Subvenția va consta in tichete cu valoarea de 1.500 de lei și care vor fi acordate o data la trei ani. Salariații ar putea sa primeasca subvenția pentru achiziționarea unei biciclete dar și o indemnizație de kilometraj pentru bicicleta, ambele sub forma unor tichete. Indemnizația va fi de 33 de bani pe kilometru, insa limita anuala va fi de 300 de lei. Aceasta suma va putea fi acordata și celor care deja au o bicicleta. Citeste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

