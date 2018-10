Stiri pe aceeasi tema

- ING Groep NV, care in 2016 a contopit locurile de munca din domeniul tranzactionarii de la Amsterdam si Bruxelles la Londra, se confrunta cu presiuni din partea Bancii Centrale Europene sa le readuca in Europa Continentala. Informația a fost publicată de ziarul financiar Het Financial Dagblad,…

- Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit sunt "in impas", afirma premierul britanic, Theresa May, dupa ce liderii europeni au respins planul Londrei privind viitoarele relatii bilaterale.

- Theresa May se confrunta cu realitatea ca membrii UE cu cea mai mare influenta sunt cei mai intransigenti la negocieri, relateaza The Times , citat de Rador. Asemenea Poloniei, Romania este preocupata de un Brexit fara acord. Sustine un compromis - mai ales daca vor fi puse in discutie viitoarele contributii…

- New York-ul a depasit Londra ca cel mai atractiv centru financiar din lume, in urma deciziei Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana, care determina transferul locurilor de munca din City in alte orase europene, pentru a pastra accesul pe piata unica, potrivit unui sondaj citat de CNBC. Marea…

- Ce face o țara sa fie puternica: arsenalul de arme pe care il deține, puterea economiei, gradul de inovare tehnica...? Niciuna in mod singular, ci cate puțin din fiecare, susțin spaniolii de la Elcano Royal Institute, care calculeaza un indice agregat care masoara mai mulți parametri- puterea economica,…

- Un proiect de ordin al ministrului Transporturilor prevede modificarea si completarea reglementarilor privind omologarea individuala. Noile modificari vizeaza mașinile cu volan pe dreapta care nu vor mai putea fi inmatriculate. Oficialii guvernamentali pregatesc un proiect de ordin al ministrului Transporturilor…

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa stie ca Marea Britanie o poate parasi chiar si fara un acord, a declarat premierul britanic Theresa May, potrivit Reuters. „Uniunea Europeana nu trebuie sa aiba nici o...

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, l-a incurajat pe prim-ministrul roman, Viorica Dancila, sa lucreze pentru revenirea la un discurs normal in țara, in condițiile in care Romania va prelua Președinția Consiliului UE in prima jumatate a anului 2019, a declarat, pentru HotNews, un purtator…