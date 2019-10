Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Grama a intrat pe ultima suta de metri si avem detalii neasteptate date de vloggerita inainte de a naste. Vedeta a aflat ce conditii va avea la spital si e fericita ca il va avea si pe sotul ei aproape in permanenta.

- Regina-mama Elena a ajuns acasa, in Romania, dupa 71 de ani. Sicriul cu osemnitele ei a fost adus de la Geneva cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane ce a aterizat la Aeroportul International Otopeni.

- Insarcinata in 33 de saptamani, bloggerita Ioana Grama se pregateste sa aduca pe lume primul ei copil, o fetita. Au mai ramas sapte saptamani pana la marea intalnire, iar bruneta este din ce in ce mai preocupata sa cumpere toate cele necesare bebelusului. La deschiderea recenta a unui magazin dedicat…

- Ioana Grama este in culmea fericirii si nu mai are rabdare pana cand isi va strange fetita la piept. Frumoasa vloggerita urmeaza sa devina mama in aceasta toamna, pentru prima data, iar emotiile sunt imense atat pentru ea, cat si pentru sotul ei.

- Emoții de nedescris, vineri seara, in Marea Finala a emisiunii Dragoste fara secrete. Eli și-a luat inima in dinți și a decis sa o ceara in casatorie pe Edith, femeia alaturi de care traiește de o buna bucata de vreme o frumoasa poveste de dragoste.

- Emoții de nedescris, vineri seara, in Marea Finala a emisiunii Dragoste fara secrete. Eli și-a luat inima in dinți și a decis sa o ceara in casatorie pe Edith, femeia alaturi de care traiește de o buna bucata de vreme o frumoasa poveste de dragoste.

- Moment emoționant, la Dragoste fara secrete. Vineri seara s-au aflat și marii caștigatori. Astfel, cei care au trecut cu brio cursa celor 100 de zile și cei care le-au ajuns la suflete cel mai mult fanilor au fost Carmen și Catalin.

- Pentru fiecare dintre noi avansarea in gradul urmator reprezinta un moment de mandrie, un moment de constentizare a realizarilor si de stabilirea a noi obiective. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!