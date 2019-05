Un Boeing 737 a iesit de pe pista si a aterizat intr-un rau

Un Boeing 737 cu 143 de persoane la bord a iesit de pe pista si a ajuns in raul St. Johns in timp ce incerca sa aterizeze pe furtuna vineri la o baza militara in Jacksonville, Florida (sud-estul Statelor Unite), au anuntat autoritatile militare,... [citeste mai departe]