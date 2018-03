Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorul maratonului Arctic Ultra 6633, Tiberiu Useriu, a sosit in noaptea de miercuri spre joi pe Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj, unde a fost intampinat de peste 100 de persoane, el declarand ca ar putea face o pauza in aceasta competitie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sute de persoane și-au petrecut miezul nopții la Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca, unde l-au așteptat pe Tibi Ușeriu, care a caștigat anul acesta pentru a treia oara ultramaratonul de la Cercul Polar. Acesta a spus in fața jurnaliștilor ca atuul sau nu este fizicul, ci tocmai psihicul.

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu lanseaza unul dintre cele mai violente atacuri la adresa presedintelui Iohannis din ultima perioada. Dupa ce Klaus Iohannis l-a felicitat pe Tibi Useriu, castigatorul maratonului Arctic Ultra, deputatul il acuza pe presedinte de dubla masura si ipocrizie, pe langa alte…

- Presedintele Klaus Iohannis il felicita pe Tiberiu Useriu, dupa ce acesta a castigat pentru a treia oara consecutiv maratonul Arctic Ultra. Seful statului afirma ca o astfel de performanta se atinge doar cu determinare si sacrificii, iar Useriu a demonstrat din nou ca este un luptator

- President Klaus Iohannis congratulates Tiberiu Useriu for the latter's performance in winning for a third time in a row the Arctic Ultra marathon. "Congratulations, Tiberiu Useriu, for winning the Arctic Ultra marathon! For the third consecutive time, Romania's flag is topping one of the toughest…

- Atletul roman Tibi Useriu a castigat pentru a treia oara consecutiv maratonul 6633 Arctic Ultra, desfasurat in Canada, dupa ce a parcurs distanta de 618 kilometri. Acesta a fost asteptat la finish cu imnul national al Romaniei.

- "Am terminat! Am intrat intr-o furtuna de 4 ore, ai de capu' meu... O fo' cat p-aci sa ma scoata astia. Cireasa de pe tort. Mult mai greu decat data trecuta, ultimii 160 de kilometri numai urcari si coborari... Ma pun, ca is praf. De fiecare data cred ca-s mai praf decat ultima data, stii?", a spus…

- Inca o victorie pentru romanul Tiberiu Useriu. El a castigat, pentru al treilea an consecutiv, maratonul Arctic Ultra de la Cercul Polar, apreciat ca fiind cel mai greu din lume. El a ajuns la linia de final joi noaptea, la 1:20, ora Romaniei, dupa mai putin de 173 de ore de la startul cursei. Maratonul…

- Tiberiu Useriu a castigat vineri noapte ultramaratonul de la Cercul Polar. Cu o ambitie uluitoare si o rezistenta parca supraomeneasca, romanul a reusit sa duca la final cursa.La capatul celor peste sase sute de kilometri, a fost intampinat cu aplauze si in acordurile imnului national al Romaniei.…

- Tibi Ușeriu mai are de parcurs doar 30 de kilometri pana la finalul ultramaratonului din imperiul inghețat, fiind foarte aproape sa caștige din nou competiția superoamenilor 6633 Arctic Ultra.

- Doar 70 de kilometri il despart pe maratonist de finish-ul competitiei Arctic Ultra. Oboseala si durerile care-l chinuie pe roman sunt de nedescris, fiind vizibile si intr-unul dintre filmuletele facute publice.„Acum am plecat din ultimul punct, spre finish, m-am odihnit un picut si am…

- Tibi Useriu, romanul care infrunta din nou cel mai greu maraton din lume – 6633 Arctic Ultra, se apropie de final. El este aproape sa stabileasca un record. Are un avans urias si poate termina cursa joi seara, mult mai devreme. El conduce detasat, avand mai putin de 100 de kilometri de parcurs pana…

- Tiberiu Useriu se apropie de o victorie in ultramaratonul "Arctic Ultra" Momentul triumfului pentru românul Tibi Ușeriu. Foto:Arhiva. Tiberiu Useriu, singurul român ramas în cursa "Arctic Ultra" de la Cercul Polar, la care s-au înscris initial patru compatrioti,…

- Useriu, fara adversar la ultramaratonul arctic. 21 de ore il despart de urmatorul concurent VIDEO Circa 150 km mai are de parcus Tibi Useriu pana la Tuktoyaktuk, punctul de finish al Maratonului 6633 Arctic Ultra 2018. Are un avans de peste 21 de ore fata de urmatorul concurent al celui mai greu concurs…

- Tibi Useriu, avans de 11 ore la Maratonului Artic. A facut peste 300 km, la minus 37 grade Celsius FOTO/VIDEO Tibi Useriu este pe primul loc la maratonul „6633 Arctic Ultra”, dupa ce a parcurs peste 300 de kilometri dintre cei 618 ai competitiei, la o temperatura de -37 de grade Celsius. "Dragilor…

- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta - 6633 Arctic Ultra au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de...

- Avram Iancu, din Petrosani, unul din cei patru romani care au luat startul la Maratonul 6633 Arctic Ultra, s-a retras din cursa de peste 350 de mile dupa primul punct de verificare. Pe traseu continua Tibi Useriu, castigatorul editiilor din 2016 si 2017, care conduce cursa, si Polgar Levente si Florentina…

- Sportivul aiudean Polgar Levente a parasit competitia Arctic Ultra 6633 dupa ce a parcurs ceva mai mult de 67 de mile (108 km) din totalul de 350, la doar 3 mile (5 km) de al doilea punct de control. Informația a fost facuta publica de Adrian Toma, ultramaratonist si sustinator al lui Tibi Useriu. Vineri…

- Avram Iancu, din Petrosani, unul din cei patru romani care au luat startul la Maratonul 6633 Arctic Ultra, s-a retras din cursa de peste 350 de mile dupa primul punct de verificare. Pe traseu continua Tibi Useriu, castigatorul editiilor din 2016 si 2017, care conduce cursa, precum si Polgar Levente…

- Avram Iancu s-a retras din ultramaratonul de la Polul Nord, potrivit unui anunt postat vineri pe pagina de Facebook a competitiei 6633 Arctic Ultra, fara sa fie precizate motivele abandonului. Retragerea a avut loc pe traseul dintre punctele de control 1 si 2, mentioneaza sursa citata. Bibliotecarul…

- Bibliotecarul din Petroșani, Avram Iancu, a abandonat cursa de la Polul Nord, dupa prima noapte. Anunțul a fost facut de persoanele din staful de campanie al lui Avram Iancu. In plus, și organizatorii anunța ca bibliotecarul din Petroșani s-a retras din cursa. “Din pacate Avram Iancu a abandonat…

- Bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, a luat startul joi seara in Ultramaratonul Arctic 6633 de la Polul Nord, una dintre cele mai grele competitii din lume, acesta indreptandu-se spre primul punct de control situat in apropierea Cercului Polar de Nord, potrivit informatiilor de pe pagina sa de…

- Tibi Ușeriu conduce ultramaratonul de la Cercul Polar inca din prima zi. Singurul roman care a caștigat de doua ori cursa 6633 Arctic Ultra, are un avans considerabil fața de urmaritorul sau. Potrivit organizatorilor, intre primii cinci concurenți sunt și alți doi romani care participa la competiție.…

- Maratonistul Tiberiu Useriu pleaca duminica spre Canada, unde urmeaza sa ia startul, pentru a treia oara, la cel mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra. Anul acesta participa la maraton patru romani, printre care si o femeie si un concurent cu dizabilitati. Tibi Useriu a castigat ultimele…

- Tibi Useriu a câstigat ultimele doua editii ale maratonului si se întoarce la Polul Nord pentru a-si apara titlul de campion. Tiberiu Useriu, maratonistul din Pasul Tihuta, judetul Bistrita-Nasaud, pleaca duminica spre Canada, unde în perioada 8 – 17 martie va participa,…

- Prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie la nivel mondial, ultramaratonistul Polgar Levente din Aiud pleaca sambata spre Cercul Polar cu convingerea ca va termina cursa desfasurata in conditii extreme, cu temperaturi cuprinse intre…

- Tibi Ușeriu participa la ultramaratonul de la Cercul Polar pentru a treia oara. Bistrițeanul a caștigat Artic Ultra 6633 de doua ori consecutiv și iși apara titlurile la ediția aniversara a competiției. In premiera, Romania va fi reprezentata la ultramaratonul de la Cercul Polar de patru sportivi. Bistrițeanul…

