- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta -6633 Arctic Ultra-au abandonat cursa inca din prima zi de competiție, insa bistrițeanul Tibi Ușeriu a reușit sa preia conducerea și a trecut de 100 de mile.

- Laurette a declarat ca nu este implicata in nicio relație, negand, astfel, legatura cu cetațeanul grec cu care s-a afișat la un eveniment. Mulatra a dezvaluit ca, sambata, a plans in mașina deoarece nu și-a putut indeplini visul, acela de a deveni actrița. „Cel mai mare regret este ca pe la 20 si putin…

- Avram Iancu, din Petrosani, unul din cei patru romani care au luat startul la Maratonul 6633 Arctic Ultra, s-a retras din cursa de peste 350 de mile dupa primul punct de verificare. Pe traseu continua Tibi Useriu, castigatorul editiilor din 2016 si 2017, care conduce cursa, si Polgar Levente si Florentina…

- „Salutari, in scurt, ultra artic 6633 a mers bine, atat medical cat și competitiv, la kilometrul 107 am intrat in furtuna polara cu un vant ce depașea 100 km/h, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot, am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum, a venit medicul care a…

- Trei din cei patru români care s-au încris la a zecea editie a maratonului artic - 6633 Arctic Ultra au abandonat concursul înca din prima zi, unul dintre competitori suferind o accidentare, iar ceilati doi au abandonat din cauza vremii extrem de dificile. Bistriteanul Tibi Useriu,…

- Levente Polgar, maratonistul din Aiud care a luat startul in competitia Arctic Ultra 6633 a fost obligat de medici sa abandoneze cursa dupa ce a parcurs 108 km. El a oferit detalii privind motivele organizatorilor de a-l opri, printr-un mesaj postat pe rețeaua de socializare: ”Salutari, in scurt, ultra…

- Sportivul aiudean Polgar Levente a parasit competitia Arctic Ultra 6633 dupa ce a parcurs ceva mai mult de 67 de mile (108 km) din totalul de 350, la doar 3 mile (5 km) de al doilea punct de control. Informația a fost facuta publica de Adrian Toma, ultramaratonist si sustinator al lui Tibi Useriu. Vineri…

- Polițista Elena Cernica a fost operata pe creier, dupa ce a fost diagnosticata cu o tumora cerebrala. O campanie masiva mediatica a condus la strangerea fondurilor suficiente pentru ca polițista sa se opereze in strainatate. Operația a reușit, iar Elena este acum optimist. Polițista Elena Cernica a…

- Avram Iancu, din Petrosani, unul din cei patru romani care au luat startul la Maratonul 6633 Arctic Ultra, s-a retras din cursa de peste 350 de mile dupa primul punct de verificare. Pe traseu continua Tibi Useriu, castigatorul editiilor din 2016 si 2017, care conduce cursa, precum si Polgar Levente…

- Dictatorii Nicolae și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte și executați chiar in ziua de Craciun, iar de atunci au trecut 28 de ani. Procesul si executia au fost difuzate la TV, dar chiar și așa, imaginile au fost cenzurate, iar acum inca se mai afla amanunte din acele groaznice scene. Multa…

- Cea mai dura competitie din lume, 6633 Arctic Ultra a inceput joi seara, 8 martie, la ora 20.30 (ora Romaniei), in nordul inghetat al Canadei, in apropiere de Cercul Polar. La start s-au aflat patru romani: Tibi Useriu, Avram Iancu, Polgar Levente si Florentina Iofcea. Tibi Useriu conduce inca de la…

- Ultramaratonistul aiudean Polgar Levente a luat startul in competiția 6633 Arctic Ultra, cel mai dur ultramaraton din lume, ce are loc in zona Cercului Polar. La -18 grade Celsius, Levi, cum ii spun prietenii, se afla pe locul 4 dupa 9 ore, la aproximativ 6 kilometri in spatele primului concurent, romanul…

- Tibi Ușeriu conduce ultramaratonul de la Cercul Polar inca din prima zi. Singurul roman care a caștigat de doua ori cursa 6633 Arctic Ultra, are un avans considerabil fața de urmaritorul sau. Potrivit organizatorilor, intre primii cinci concurenți sunt și alți doi romani care participa la competiție.…

- Un cuplu din Marea Britanie a reusit sa primeasca interzis intr-un hotel de patru stele. Cei doi adolescenti i-au enervat la culme pe managerii acelui hotel, iar acestia s-au vazut nevoiti sa intervina. Asta mai ales ca tinerii nu pareau ca s-ar fi oprit prea curand, daca nu li s-ar fi atras atentia…

- Brigitte Nastase a publicat o conversație dintre ea și Amalia Nastase, pe contul ei de Instagram. Bruneta a vrut a precizat ca vrea sa demonstreze ca este o victima. Din schimbul de mesaje, se poate vedea clar ca cele doua femei din viața lui Ilie Nastase nu se ințeleg absolut deloc. Bruneta i-a trimis…

- Florin Salam, primele reacții dupa ce a fost audiat de procurorii DIICOT. Ieri, Florin Salam și-a panicat un pic fanii, dupa ce a a mers la DIICOT in calitate de martor intr-un dosar de proxenetism si crima organizata. Dupa audieri, seara, artistul a mers la o petrecere, dupa care a transmis un mesaj…

- Nu a mai suportat și a facut-o! Și-a zis: ”Nu-s nici prima, nici ultima!” Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul in vara acestui an, iar rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare. Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” a slabit nu mai puțin de 40 de kilograme, iar acum se mandrește cu silueta ei. CANCAN.RO,…

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- Cu toate ca nu s-a calificat la Camppionatul Mondial din Rusia, reprezentativa de fotbal a Romaniei are un program foarte incarcat in acest an, cu jocuri amicale și oficiale in Liga Națiunilor. Cu toate acestea, selectionerul Cosmin Contra vrea si mai multe jocuri, inaintea editiei de debut a competitiei…

- Acestea sunt cele zece alimente care nu expira, așa ca nu ai de ce sa-ți faci griji. Totuși, trebuie sa ții cont de temperature la care trebuie sa le ții pe unele dintre ele. Orezul Cea mai buna temperatura la care trebuie sa depozitezi orezul este in jur de 5 grade. Este mai indicat sa […] The post…

- OSCAR 2018. La cea de-a 90-a ediție, Gary Oldman a caștigat premiul pentru cel mai bun actor in rol principal, pentru interpretarea sa din filmul Darkest Hour. De precizat ca era considerat principalul favorit la aceasta categorie. Jane Fonda și Helen Mirren au fost actrițele care au prezentat premiul.…

- Starurile de la Hollywood au decis sa poarte insigne impotriva violențelor cu arme de foc la ceremonia Premiilor Oscar 2018, informeaza Hollywood Reporter. Insignele le vor fi oferite starurilor de la Hollywood de catre organizația Everytown for Gun Safety, finanțata de miliardarul american Michael…

- Maratonistul Tiberiu Useriu pleaca duminica spre Canada, unde urmeaza sa ia startul, pentru a treia oara, la cel mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra. Anul acesta participa la maraton patru romani, printre care si o femeie si un concurent cu dizabilitati. Tibi Useriu a castigat ultimele…

- Tibi Useriu a câstigat ultimele doua editii ale maratonului si se întoarce la Polul Nord pentru a-si apara titlul de campion. Tiberiu Useriu, maratonistul din Pasul Tihuta, judetul Bistrita-Nasaud, pleaca duminica spre Canada, unde în perioada 8 – 17 martie va participa,…

- Maratonistul Tibieriu Useriu pleaca duminica spre Canada, unde urmeaza sa ia startul, pentru a treia oara, la cel mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra. Anul acesta participa la maraton patru romani, printre care si o femeie si un concurent cu dizabilitati.

- Raoul s-a ales cu al patrulea dosar penal pentru conducere fara permis. Ultimul dosar deschis pe numele cantarețului se afla la Judecatoria Braila, fiind inregistrat pe 22 februarie. De patru ori a fost prins Raoul conducand fara permis de conducere . Polițiștii de la Rutiera i-au facut de trei ori…

- Patru romani, intre care o femeie, se afla pe lista de start a Maratonului 6633 Ultra, care se va derula intre 8-17 martie. Intre cei patru reprezentanti ai Romaniei se numara si Tibi Useriu, cel care a castigat editiile din 2016 si 2017. Ceilalti temerari sunt Avram Iancu, cunoscut pentru traversarea…

- O romanca este prima femeie inscrisa vreodata in cursa arctica, iar un sportiv din Aiud va fi primul concurent cu dizabilitati. Ia startul si Tibi Useriu, primul atlet din lume care a castigat de doua ori la rand Ultramaratonul.

- Cel mai bogat preot din Romania nu este Preafericitul Daniel, ci un preot onorific, Ciprian Otea, care oficiaza slujbe la Catedrala Mitropolitana din Iași, informeaza reporteris.ro. Ciprian Otea a intrat in afaceri inca de cand era in facultate, iar acum a ajuns sa aiba vanzari de 10 milioane de euro…

- Catalina Florentina este o eleva de 16 ani care a disparut de acasa, dupa ce a aflat ca este insarcinata. Cel cu care s-a iubit este un tanar cu un an mai mare decat ea. Catalina i-a lasat un mesaj mamei sale. Familia fetei este acum in culmea disperarii. O vbrea inapoi acasa. “V-am facut […] The post…

- La aproape doi ani de la moartea regretatului actor Radu Beligan s-a aflat ca exista o moștenitoare secreta a averii acestuia. In plus, a fost facut public numele ei, dar și informații desprea devarata legatura pe care o aveau. In urma scandalului izbucnit din cauza licitației prin care se vand obiecte…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, amanunte despre Gabriel Enache, fotbalistul “desființat” de Gigi Becali. Este incredibil in ce lux a ajuns mijlocașul dupa ce patronul milionar l-a dat afara. (VEZI AICI: GABRIEL ENACHE SI LENA SI-AU BOTEZAT FIUL. CANCAN.RO A TRANSMIS…

- Un barbat condamnat la moarte prin injecție elatla a supraviețuit tentativei de execuție! Personalul care trebuia sa duca la bun sfarșit sentința judecatorilor nu a reușit sa-i gaseasca venele, pentru a-i administra otrava. Doyle Lee Hamm trebuia sa fie ucis intr-o inchisoare din statul american Alabama,…

- Kamara a fost implicat intr-un scandal de proporții, dupa ce soția lui, Oana, sotia i-a adus mai multe acuzații. Cearta a afectat-o și pe Madalina, iubita de doar cateva saptamani a artistului, cu care parea sa inceapa o frumoasa poveste de iubire. In cele din urma, Madalina a decis sa puna punct relației,…

- Laura Codruța Kovesi iși susține punctul de vedere in fața procurorilor CSM, dupa ce ministrul Justiției și-a prezentat raportul in ședința de astazi. „Am sa prezint punctul de vedere in legatura cu propunerea de recovare. (…). Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite, iar unele dintre ele nu…

- In urma cu mai bine de o saptamana, viața actriței Anastasiei Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, Alexei Mitachi, care s-a sinucis dupa ce a comis oribila crima. Cei doi aveau impreuna o fetița de doar o luna. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa o ucida pe Anastasia, cert este […]…

- A fost o ediție istorica la Exatlon, weekend-ul trecut. Pentru prima data de cand a fost lansat show-ul, echipa Romaniei a caștigat pentru prima data o partida impotriva unei echipe straine. Cu toate acestea, victoria romanilor a fost pusa sub semnul intrebarii de fanii echipei din Turcia. Aceștia i-au…

- Una dintre cele opt persoane ranite in accidentul de circulatie care a avut loc duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, a decedat, au anuntat oficiali ai Prefecturii Vaslui. Potrivit acestora, este vorba despre conducatorul auto aflat la volanul autoturismului inmatriculat in judetul Vrancea.…

- Christian Sabbagh va deveni, din noua, tatic. Soția sa, Iulia, este insarcinata, iar omul de televiziune a facut marele anunț pe contul personal de socializare. Barbatul este extrem de incantat, mai ales ca vestea a venit chiar de Dragobete. „De ziua iubirii! Un cadou prețios! Am aflat ca voi fi din…

- Dupa o serie de sase partide consecutive in Liga I in care nu a cunoscut gustul victoriei, serie care a costat-o calificarea in premiera in play-off-ul Ligii I, FC Botosani va incerca sa se reabiliteze in fata propriilor fani si sa castige confruntarea cu Gaz Metan Medias. Cu un nou obiectiv declarat…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe care le are in timpul filmarilor pentru cel de-al patrulea…

- Vești proaste pentru fanii matinalului de weekend! Cornel Moraru, alias VJ Raru, realizatorul emisiunii Star Matinal de weekend, va pleca de la postul TV Antena Stars. Acesta va prezenta ultimele emisiuni in acest weekend (24-25 februarie), intre orele 9.00 și 13.00. VJ Raru a venit la Antena Stars…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cum s-a rupt ”frația” dintre Mihai Stoica și Dan Petrescu și cum au ajuns cei doi foști colaboratori sa fie dușmani de moarte. Conform unor surse bine informate, relația dintre cei doi s-a deteriorat in perioada in care activau la…

- Levente Polgar a declarat, intr-un interviu acordat corespondentului MEDIAFAX, ca se antreneaza pentru aceasta competitie de aproape un an de zile, inclusiv pentru a infrunta frigul. Sportivul originar din orasul Aiud, judetul Alba, considera ca toti participantii au sanse egale, iar psihicul este foarte…

- Romania tv da startul Super Revelionului Romaniei, o petrecere maraton cum nu s-a mai facut in istoria televiziunii. Peste 200 de invitati vor petrece timp de 15 ore in "sufrageria" celui mai urmarit post de stiri.