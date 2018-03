Stiri pe aceeasi tema

- Contractul cu Loteria, adevaratul motiv al descinderii procurorilor DNA la FRF. Federația a caștigat, in mandatul lui Mircea Sandu, un contract banos cu Loteria Romana. In conturile de la ”Casa Fotbalului” au intrat milioane de euro. Dupa ce a descins la ”Casa Fotbalului”, adica dupa 5 martie 2014,…

- Premiera mondiala a noului film science-fiction al lui Steven Spielberg "Ready Player One" de duminica seara, de la festivalul SXSW, a fost oprita de doua ori din cauza dificultatilor tehnice, relateaza The Wrap. Noul film al lui Spielberg rula de o ora si jumatate cand sunetul a inceput…

- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta - 6633 Arctic Ultra au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de...

- Tibi Ușeriu conduce la maraton! Trei dintre cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta – 6633 Arctic Ultra, au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de 100 de mile, transmite corespondentul…

- Andrei Rosu a alergat in maratoane pe 7 continente, el a finalizat cea mai dura cursa din lume - 6633 Arctic Ultra. Dupa ce a devenit primul roman care a traversat Canalul Manecii inot, Andrei a comis-o din nou - a traversat oceanul Atlantic intr-o barca cu vasle, alaturi de inca 3 colegi. Cateva informatii:

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca declara: Preocupați de luptele interne pentru putere, liderii PSD și membrii guvernului Dancila sunt total dezinteresați de problemele romanilor și obiectivele strategice ale țarii. Ultimul raport de țara al Comisiei Europene arata cum guvernarea PSD a abandonat…

- Exatlon 6 martie. Victorie pentru Faimoși in cursa pentru casa, dar aceștia au avut parte și de cele doua surprise, pe care prezentatorul Cosmin Cernat le anunțase. Astfel, caștigatorii vor primi mancare, un mesaj și o fotografie de la prieteni. Exatlon 6 martie. Faimoșii s-au impus clar, 10-5, demonstrand…

- Mai mulți fani pretind ca Bruno Mars le-ar fi tras țeapa cu biletele dupa ce acestea ar fi fost invalide pentru concertul artistului din Auckland, Noua Zeelanda. O fana spune ca cele doua bilete au costat-o mai mult de 1100$ și i se pare ca artistul a jefuit-o. “Am fost absolut șocata, dar nu sunt...…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian împotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfârsitul saptamânii trecute într-un

- Kraftwerk nu inceteaza sa uimeasca cu fiecare concert pe care il construiesc. La noua ani de la ultima vizita in Romania, pionerii muzicii electronice au captivat sala și le-au oferit spectatorilor romani o experiența 3D pe care nu o vor uita prea curand. Biletele pentru concert s-au epuizat repede,…

- Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu apare pe tabelele din ultimul dosar penal al fostului șef ANAF, Sorin Blejnar, cum ca ar fi incasat cateva sute de mii de euro cash de la rețeaua de evaziune cu produse petroliere, scrie Romania Libera. Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu, apare…

- Procentul de reducere aplicat clienților aflați in aceasta cetegorie de bonus (B8) a crescut de la 32% la 50%. In aceste condiții, avand in vedere evoluțiile tarifului de referința, este de așteptat ca pentru un segment important de clienți primele tarifare efectiv platite la reinnoirea polițelor sa…

- Dupa ce anunta ca Alin Seroni nu mai intra in viziunile sale pentru ca nu ar fi serios, Leo Grozavu a revenit asupra deciziei, probabil si dupa ce clubul a vazut reactia fanilor la o asemenea decizie, dar si din cauza ca alternative la postul de fundas central se pare ca nu exista, nici macar…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe este unul dintre cei 21 de parteneri din 8 țari care implementeaza impreuna proiectul RARE – Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursa umana. Proiectul are ca scop facilitarea ocuparii persoanelor de etnie roma, respectiv sa combate discriminarea…

- Un pasager al avionului care s-a prabușit in Iran i-a trimis un mesaj iubitei sale chiar cu cateva minute inainte de incidentul cumplit. „Fie ca Dumnezeu sa ne protejeze și sa ajungem in siguranța”, i-a scris acesta iubitei sale, conform Fox News. Tanarul i-a trimis iubitei și o fotografie…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de sase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”. Sportivul a vorbit pentru MEDIAFAX despre antrenamente, planuri de viitori si idoli.

- Levente Polgar a declarat, intr-un interviu acordat corespondentului MEDIAFAX, ca se antreneaza pentru aceasta competitie de aproape un an de zile, inclusiv pentru a infrunta frigul. Sportivul originar din orasul Aiud, judetul Alba, considera ca toti participantii au sanse egale, iar psihicul este foarte…

- "Va fi un singur termen de plata a impozitului si va fi un termen rezonabil. Inca nu vreau sa avansez o data, dar va fi rezonabil. Va fi un mecanism mai atractiv. Cei care au depus deja Formularul 600 nu trebuie sa-l mai depuna inca o data. Saptamana viitoare vom prezenta noul mecanism", a declarat, Eugen…

- Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Utilizatorii tineri se reorienteaza insa ca Snapchat și Instagram. Potrivit eMarketer, Snapchat va aduna in acest an inca 1,9 milioane de utilizatori sub 25 de ani, in vreme ce Instagram va aduce 1,6 milioane de…

- Alpinistii romani Vlad Capusan si Zsolt Torok au urcat pe varful Cerro Torre din Patagonia, la 3.106 metri. Ei spun ca traseul a fost mai dificil decat s-au asteptat si ca fiecare din ultimii 40 de metri a insemnat un maraton, iar la final...

- Carmen Alina Borota, una dintre cele mai apreciate cosmeticiene, a murit in brațele soțului, la 42 de ani. Femeia, care a facut infarct, era mama unei studente la Medicina și a unei fetițe in varsta de 6 ani. Iubita și cunoscuta de toata lumea din municipiul Carei (județul Satu Mare), Carmen Borota…

- Administrația locala din Deva vrea sa preia modelul transportului in comun de la Timișoara! Anunțul a fost facut de primarul Florin Oancea, intr-o emisiune transmisa pe Facebook de o publicație locala. Ultimul calificativ dat de timișoreni pentru transportul in comun abia trece de... 5!

- LG a luat decizia sa nu mai vanda oficial smartphone-uri in China. Ultimul model de telefon lansat de companie pe aceasta piata a fost LG G5 SE, o versiune a varfului de gama G5, scrie go4it.ro

- Evenimentele epidemiologice din ultimul timp, referitoare la confirmarea unor cazuri de pesta porcina africana la porcii domestici sau mistreti din unele tari invecinate, precum si in tara noastra, fac necesara avertizarea din nou a institutiilor implicate si a publicului larg cu privire la evolutia…

- Vibrația Lunii Pline Albastre de pe 31 ianuarie se va resimți puternic și în luna februarie, mai ales din punct de vedere emoțional. În timp ce unii nativi se vor simți mai inspirați, creativi și cu o sensibilitate crescuta, alții își vor urma inima spre cai nebanuite. Afla ce…

- Zalauanul pentru salvarea caruia mii de romani s-au mobilizat, timp de aproape un an, va fi condus pe ultimul drum marți, 30 ianuarie, slujba inmormantarii urmand sa aiba loc la Cimitirul din Zalau. Cei care doresc sa iși ia ramas bun de la Florin Racoare o pot face maine, de la ora 13, la capela cimitirului…

- Aflata in plina perioada a pregatirii de iarna, Foresta cauta intariri, in condițiile in care din lotul aflat acum in cantonament la Poiana Negri lipsesc mai mulți fotbaliști de baza din turul campionatului. Ultimul fotbalist ajuns sub comanda antrenorului Florentin Petre este un bulgar. In varsta ...

- Autor: Octavian ANDRONIC Primul maraton de tenis al anului se apropie de sfarșit. Au mai ramas de jucat semifinala dintre Federer și Chung și cele doua finale STOP Simona Halep s-a calificat in cea de-a treia finala de Grand Slam ( dupa cele doua de la Roland Garros) invingand-o, intr-o partida antologica,…

- Internationalul Valentin Poparlan, component al campioanei Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, spune ca meciul banatenilor cu germanii de la Heidelberger RK, din play-off-ul Continental Shield, va fi unul dificil in contextul in care la aceasta echipa au ajuns in ultima vreme mai multi jucatori…

- Colegii de trupa si rudele au condus-o, marti, pe ultimul drum pe Dolores O’Riordan. Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu fostei soliste a grupului The Cranberries, care a murit pe 16 ianuarie, la varsta de 46 de ani. Inmormantarea a avut loc in orasul natal al cantaretei, Ballybricken (comitatul…

- Duminica, s-a incheiat examenul de admitere, sesiunea ianuarie 2018, organizat la scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera 'Avram Iancu' Oradea, in urma caruia au fost admisi un numar de 281 de elevi, 191 de baieti si 90 de fete. Dupa probele eliminatorii (vizita medicala si proba sportiva),…

- Ultimul raport al organizației națiunilor Unite privind incalzirea globala arata ca ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istorie. Raportul ONU vine in contextul in care oamenii de știința spun ca scenariile apocaliptice lansate de aceștia sunt exagerate. Organizația Mondiala de Meteorologiei…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD-ului l-a scos din minti pe fostul presedinte, Traian Basescu. In direct pe B1Tv, actualul sef al PMP l-a facut praf pur si simplu pe titularul de la Palatul Cotroceni.Citește și: Abia acum a ieșit la iveala! Cat caștiga Andreea…

- Ana Bogdan, locul 104 WTA, joaca de la ora 10:45 in turul I de la Australian Open, cu franțuzoaica Kristina Mladenovic, locul 11 WTA. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO. liveSCORE Ana Bogdan - Kristina Mladenovic Ana Bogdan este ultima reprezentanta a Romaniei care joaca in turul I la Australian Open.…

- Motociclistul Emanuel Gyenes, la Raliul Dakar 2018. Satamareanul a plecat duminica spre Lima. El participa la a 40-a ediție a celui mai greu rally-raid din lume. Deși a pornit din Satu Mare hotarat sa revina la clasa Maraton, clasa pe care a castigat-o de doua ori (edițiile 2011 și 2015), ieri, in urma…

- Plecata la drum cu mari ambitii in acest sezon, Corona Brasov este una din gruparile care au dezamagit pana acum in Liga Nationala de handbal feminin. Echipa a suferit cinci infrangeri in ultimele sapte partide si se afla doar pe locul 6 in clasament, avand si un program dificil in urmatoarele saptamani.…

- Oricat ar parea de greu de crezut, inca exista constanteni care se lasa pacaliti prin metoda „Accidentul”. Ultimul credul este un barbat de 83 de ani din Constanta care, ieri noapte, a ramas fara 20 de mii de lei. Alte doua persoane au fost sunate, in aceeasi noapte, pentru a li se cere diverse sume…

- Noi trenduri si alt gen de coafuri. Anul 2018 aduce schimbari si in domeniul hairstylingului, multe dintre trendurile si coafurile anilor trecuti fiind considerate acum depasite. Hairstylistul Cristi Pascu ne explica la ce trebuie sa renuntam daca ne dorim sa tinem pasul cu moda. Nu se mai poarta parul…

- Andra a trecut și ea prin situații care nu i-au fost deloc pe plac și in urma carora a marturisit ca a suferit. Andra, soția prezentatorului de televiziune Catalin Maruța , marturisea care a fost cel mai dificil an din viața ei, din punct de vedere profesional. Se intampla in anul 2005, atunci cand…

- Ultimul rege defunct al Romaniei va avea un bulevard sau un parc care sa ii poarte numele. Edilul din Timișoara a decis sa se consulte cu cetețenii care l-au votat, pentru a stabili cum va fi comemorat monarhul mai bine, asta dupa ce, o prounere similar, din 2013, cand regale era inca in viața, a fost…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Se implinesc 4 ani de la teribilul accident de schi al lui Michael Schumacher. Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 este tratat in locuința familiei sale din Elveția, la 4 ani de la accident.Despre situația din prezent a lui Schumacher se știu puține lucruri. Ultimul anunț oficial a fost acum…

- 17 ani petrecuți in fața unui public foarte larg. De-a lungul timpului Anișoara a prezentata buletinul de noapte, cel de seara, dar și cel de dupa amiaza. Vineri a fost ultimul buletin de știri prezentat de frumoasa blonda. Nu se știe daca Anisoara Loghin pleaca definit de la postul de televiziune…

- Va invitam sa urmariti in zilele de 21 si 22 decembrie, pe Adevarul Live, de la ora 12.00, un document de arhiva cu o valoare absolut exceptionala de marturie istorica din partea unuia dintre participantii-cheie la evenimentele din insangeratul decembrie '89. Este vorba despre singurul interviu de televiziune…

- „The Fate of the Furious”, cel mai recent din seria de opt filme Fast & Furious, va fi proiectat la Casa de Cultura Fagaraș. Echipa YouthBank face eforturi pentru a aduce experiența unui cinema in orașul care nu are nici o astfel de sala funcționala de foarte mulți ani. Filmul american de acțiune…

- Regele Mihai I va fi inmormantat astazi, la Curtea de Arges, la funeralii participand reprezentanti a zeci de case regale din intreaga lume. Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat impresionat de multimea de oameni care s-a alaturat cortegiului funerar al Regelui Mihai I, „o autentica expresie a iubirii…

